Smartwatch FMK per donna: eleganza e qualità scontata del 47%

Semplicemente elegante e sportivo allo stesso tempo, lo Smartwatch FMK vi offre la possibilità di avere sempre con voi un orologio intelligente e con multifunzioni, a soli 47,49 euro con uno sconto del ben 47%.

Smartwatch FMK per donna in sconto

Lo Smartwatch FMK è l’orologio che fa per voi, sottile e leggero, è perfetto sia per Android che per iOS e supporta più di una lingua. Ricco di funzioni tra cui previsioni del tempo, funzione telefono, controllo della musica, fotocamera remota, cronometro, sveglia, distanza e passi. Inoltre, se siete degli sportivi, quando vi allenate potrete monitorare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, in più rileva automaticamente l’ossigeno nel sangue e il sonno (sonno profondo, sonno leggero e tempo di veglia) in tempo reale.

Una delle sue caratteristiche principali è la potente batteria che si ricarica in solo 60 minuti e potrete godervi fino a 10 giorni senza preoccupazioni. Inoltre, per renderlo sempre più vostro, avrete la possibilità di personalizzarlo, scegliendo la foto per lo sfondo che più vi piace. Rimanete in contatto con i vostri cari, ricevendo chiamate e parlando al telefono attraverso altoparlante e microfono integrati. Quando alzate il polso, lo schermo si accende automaticamente per controllare i messaggi ricevuti dai vari social.

Lo smartwatch per donna della FMK presenta un design davvero unico in cui spicca un display touchscreen a colori da 1,32 pollici con una risoluzione di 360×360 pixel e un peso leggerissimo pari a circa 55 grammi. Con queste caratteristiche non potete perdervelo e quindi andate subito su Amazon per acquistarlo a soli 47,49 euro, risparmiando ben 42,50 euro dal prezzo originale di 89,99 euro, grazie allo sconto proposto del 47%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.