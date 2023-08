Smartwatch con chiamate Bluetooth: il prezzo? FA GOLA con il coupon

Spendi poco, ti metti al polso uno smartwatch di tutto punto e rendi la tua vita più tecnologica. Insomma, per non saper né leggere né scrivere questa è un’offerta che non puoi ignorare. Se da tempo stavi pensando di acquistare un accessorio del genere, fatti dire che hai trovato il modello adatto.

Con lo sconto che c’è su Amazon, questo gioiellino lo metti al polso con appena 29,99€. Apri subito la pagina e spunta il coupon del 25% che ti sta aspettando. Non perdere tempo perché potrebbero terminare le scorte.

Come sempre, le spedizioni sono sia gratuite che rapide in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Smartwatch tutto compreso: prezzo ridicolo, funzionalità ottime

Uno smartwatch come questo lo metti al polso e ne rimani entusiasta. Con tutto quello di cui sei in cerca è un ottimo compagno visto che tiene sotto controllo salute, sport ma anche vita sociale. Disponibile in diverse colorazioni, puoi scegliere quella che più ti piace.

Il display è rettangolare, ampio, luminoso e personalizzabile con svariati quadranti. In questo modo lo puoi cambiare spesso e avere sempre un look fresco.

Per quanto riguarda i sensori, come ti anticipavo, tengono sotto controllo frequenza cardiaca, sonno, livelli di ossigeno nel sangue e altro ancora. Le modalità sportive, invece, sono più di 100 e a tal punto ti dico anche che il dispositivo è altresì impermeabile.

Chiamate Bluetooth, notifiche social e batteria senza limiti. Come vedi, ha tutto quello che potrebbe servirti nella vita quotidiana per alzare il polso e sapere cosa accade fuori e dentro di te.

Non perdere questa occasione e acquista immediatamente il tuo smartwatch del cuore su Amazon con il coupon disponibile. Spuntalo e portalo a casa ad appena 29,99€.

