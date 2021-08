Lo smartwatch di Iowodo è in promozione su Amazon: con appena 33,29€ te lo porti a casa. Grazie al doppio sconto in atto, infatti, puoi risparmiare circa una decina di euro e acquistare un dispositivo che ne vale davvero la pena.

Le spedizioni sono operate in pochissimi giorni in tutta Italia e gratuitamente.

Iowodo: con il suo smartwatch vai sul sicuro

Se desideri finalmente avere anche tu uno smartwatch al polso, allora devi prendere sul serio questo modello di Iowodo. Semplice ma completo di tutto, ti regala un'esperienza premium con un budget ridotto.

Con la sua cassa rotonda al polso appare quasi come un più classico orologio, ma ti basta alzare il braccio per capire che in realtà è una bomba di tecnologia. Il display lo personalizzi con i quadranti predefiniti secondo i tuoi gusti e in più ti offre una visione perfette con i suoi colori vibranti.

All'interno non mancano i sensori dedicati al rilevamento dei dati inerenti al benessere e alle modalità sportive. Infatti tieni sotto controllo la frequenza cardiaca, il sonno e molto altro ancora semplicemente tenendolo al polso. Per quanto riguarda l'allenamento, invece, hai a disposizione ben otto attività tra cui scegliere.

Non manca una favolosa batteria con cui ti scorderai delle ricariche. Con un solo pieno, in particolare avrai fino a 10 giorni di autonomia con cui fare tutto ciò che vuoi. Non sei ancora convinto? Allora sappi che è persino impermeabile.

Acquista subito il tuo smartwatch Iowodo su Amazon a soli 33,29€. Lo ordini e lo ricevi in appena 24 ore a casa se sei abbonato a Prime. Se invece sei cliente standard hai le consegne gratuite presso i punti di ritiro. Attiva il coupon per ottenere questo prezzo fantastico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch