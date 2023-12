Smartwatch a 19€ su Amazon: un PC da polso a prezzo BOMBA su Amazon

Se sei alla ricerca di un modo per tenere tutto sotto controllo direttamente dal tuo polso, non perdere l’opportunità di acquistare lo smartwatch Gardien a soli 19,99€ su Amazon. Con il coupon offerta attivabile sulla pagina del prodotto, potrai portare a casa un vero e proprio PC da polso, ricco di funzionalità che ti semplificheranno la vita.

L’ottimo wearable è progettato sia per gli uomini che per le donne, e offre una serie di caratteristiche che lo rendono un compagno ideale per uno stile di vita attivo. Dotato di un display da 1.8 pollici, questo orologio fitness ti permette di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, in modo pratico e senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la presenza di Alexa integrata. Puoi controllare il tuo assistente vocale preferito semplicemente parlando al tuo polso. Chiedigli di impostare promemoria, controllare la tua playlist preferita o fornirti informazioni utili, tutto senza dover usare il telefono.

Ma le sue funzionalità non si fermano qui. Grazie ai sensori di monitoraggio integrati, potrai tenere traccia del tuo sonno, monitorare la frequenza cardiaca, misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e contare i passi durante le tue attività quotidiane. Inoltre, con la sua resistenza all’acqua IP68, potrai utilizzarlo anche durante le attività sportive e sotto la doccia senza preoccupazioni.

Il wearable supporta oltre 100 sport diversi, fornendo statistiche dettagliate sulle tue prestazioni. Che tu sia un appassionato di corsa, nuoto, ciclismo o yoga, avrai a disposizione tutte le informazioni necessarie per migliorare le tue performance e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Compatibile con i dispositivi Android e iOS, si sincronizza facilmente con il tuo smartphone tramite l’applicazione dedicata. Potrai ricevere notifiche di chiamate, messaggi, email e controllare le tue app preferite direttamente dal tuo polso, senza dover prendere il telefono.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare lo smartwatch Gardien a soli 19,99€ su Amazon grazie al coupon offerta attivabile sulla pagina del prodotto prima di mettere l’articolo nel carrello. Fai in fretta se vuoi approfittarne: la disponibilità è limitata. Spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime.

