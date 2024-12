Gli smartphone che si svalutano meno nel tempo

Il mercato degli smartphone è davvero ampio, potremmo dire quasi infinito. Solo nel 2024 abbiamo assistito al lancio di oltre 40 nuovi modelli. Tuttavia non tutti riescono a mantenere il loro valore nel tempo. Questo potrebbe essere un dato importante per chi ama cambiare telefono con una certa frequenza.

WeFix.it ha condotto un’analisi, sfruttando il suo sistema di monitoraggio Index, per scoprire quali sono i modelli che in termine di rivedibilità accusano una minor svalutazione nel tempo. Vediamo insieme la classifica che può essere utile a chi vuole rivendere il suo smartphone in futuro o vuole acquistarne uno nuovo a breve.

Smartphone: quali modelli si svalutano meno

Ecco in sintesi la ricerca di WeFix.it che ha individuato la classifica degli smartphone che si svalutano di meno nel corso del tempo dall’acquisto.

iPhone 16 Pro : il campione indiscusso Punteggio di svalutazione: 9,72 su 10 Mantiene oltre il 70% del valore dopo 12 mesi Motivo: Aggiornamenti regolari, design duraturo, alta domanda nel mercato dell’usato

: il campione indiscusso iPhone 16 Pro Max : il fratello maggiore Punteggio di svalutazione: 9,02 su 10 Prestazioni e fotocamera di alto livello Motivo: Caratteristiche premium e brand Apple

: il fratello maggiore iPhone 16 : il modello base che non delude Punteggio di svalutazione: 8,99 su 10 Ottimo rapporto qualità-prezzo nel lungo termine Motivo: Ecosistema Apple e supporto software prolungato

: il modello base che non delude Samsung Galaxy Z Flip 6 : il re degli Android Punteggio di durabilità: 8,63 su 10 Punteggio di rivendibilità: 7,92 su 10 Motivo: Design innovativo pieghevole e appeal tecnologico

: il re degli Android OPPO Find X8 Pro : la sorpresa cinese Punteggio complessivo: 7,18 su 10 Eccellente bilanciamento tra costo di assistenza e valore del dispositivo Motivo: Robustezza costruttiva e prestazioni fotografiche

: la sorpresa cinese Xiaomi 14 Ultra : durata e potenza Punteggio complessivo: 7,03 su 10 Ottima durata della batteria e resistenza all’usura Motivo: Specifiche tecniche di alto livello e ottimizzazione software

: durata e potenza

Cosa emerge da questa classifica

Questa classifica evidenzia come gli smartphone premium, in particolare quelli di Apple, mantengono meglio il loro valore nel tempo. Questo trend è dovuto a diversi fattori e caratteristiche come la qualità costruttiva, il supporto agli aggiornamenti prolungato e la forte domanda nel mercato dell’usato.

Lo ha confermato Walter Ruggeri, responsabile del dipartimento statistico di WeFix.it, che ha sottolineato: “Il dato più significativo del 2024 riguarda la tenuta del valore nel tempo. Gli investimenti in ricerca e sviluppo di Apple e il valore del marchio si traducono in un valore tangibile per i consumatori“.