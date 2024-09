Smartphone più venduti nel 1° semestre del 2024: chi c'è in vetta?

Non è la prima volta che ci occupiamo di classifiche relative alle performance di vendita nel mercato degli smartphone, utili per comprendere meglio le preferenze dei consumatori e le ultime tendenze nel campo della telefonia.

Durante il primo semestre del 2024, l’iPhone 15 Pro Max si è affermato come lo smartphone più venduto, con 21,8 milioni di unità spedite. Risulta quindi evidente come i modelli di fascia alta, specie a marchio Apple, continuino a godere di una forte popolarità: nonostante l’inflazione e l’aumento generale dei prezzi, i consumatori sono ancora disposti ad investire in terminali particolarmente costosi.

iPhone 15 Pro Max domina il mercato degli smartphone

Oltre all’iPhone 15 Pro Max, l’intera serie iPhone 15 ha registrato ottime vendite, con il modello standard in grado di vantare 17,8 milioni di unità spedite: si tratta quindi del secondo telefono più popolare nel periodo considerato. L’iPhone 15 Pro si è piazzato al quarto posto con 16,9 milioni di unità, mentre l’iPhone 15 Plus ha ottenuto risultati più modesti, con soli 3,7 milioni di dispositivi spediti.

Parallelamente al successo degli iPhone, il mercato ha visto affermarsi con decisione anche i modelli più economici. Uno fra tutti è Samsung Galaxy A15, posizionatosi al terzo posto con 17,3 milioni di unità vendute. Gli smartphone di fascia bassa riscuotono sempre un notevole successo, specie fra coloro che ricercano un buon equilibrio fra prestazioni generali e spese da affrontare per l’acquisto.

Non va dimenticato Samsung Galaxy S24 Ultra che, con 12,6 milioni di unità vendute, si è classificato al quinto posto. Anche l’iPhone 13, uscito ormai tre anni fa, ha ottenuto discreti risultati, piazzandosi sesto con 12,5 milioni di spedizioni, superando persino l’iPhone 14.

Sebbene i telefoni di fascia alta abbiano dominato, i modelli più accessibili come Xiaomi 13C e Samsung Galaxy A05 riescono sempre a ritagliarsi una loro apprezzabile quota di mercato. Tuttavia, si prevede un rallentamento nelle vendite degli smartphone durante la seconda metà del 2024, principalmente a causa della saturazione del mercato e della crescente popolarità dei dispositivi ricondizionati.