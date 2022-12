Smartphone e computer sono in pericolo tranne con questa applicazione

Se hai uno smartphone o un computer connessi a internet devi sapere che sono in pericolo. Infatti, ogni secondo, minacce online cercano di impossessarsi dei dati personali delle potenziali vittime. Navigare senza una protezione adeguata è solo questione di tempo, ma prima o poi vi causerà guai seri.

Anche senza saperlo il tuo smartphone è connesso online. Infatti, non appena un tuo contatto ti scrive su WhatsApp ricevi una notifica all’arrivo del messaggio. Stessa cosa vale per le email. Pensa anche alle applicazioni che hai installato. Queste spesso si aggiornano autonomamente.

Con un computer è lo stesso. Basta essere connessi a una rete WiFi per aprire un ponte con i cybercriminali. Vari software funzionano in background rimanendo collegati a internet per aggiornarsi. Perciò è indispensabile attivare una protezione che sia in grado di mantenere al sicuro i tuoi dispositivi sempre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Smartphone e computer sono al sicuro con una VPN

Solitamente siamo stati abituati ad associare l’idea di sicurezza informatica ai sistemi antivirus. Tutt’ora esistono soluzioni interessanti, ma la tecnologia si è evoluta diventando molto più smart e rispondendo a esigenze di connessione più complesse. Perciò, per avere smartphone e computer al sicuro devi installare una VPN.

VPN è l’acronimo di Virtual Private Network, in pratica tradotto significa “rete privata virtuale”. Fondamentalmente è un servizio che protegge la tua connessione internet e la tua privacy online. Ma c’è di più. Infatti, selezionando il provider giusto ottieni anche altre funzionalità che la rendono ancora più potente.

Con NordVPN, ad esempio, non solo navighi in totale anonimato attraverso i suoi server e un tunnel crittografato, ma hai anche ThreatProtection. Questa funzionalità rimane attiva nonostante smartphone e computer non siano connessi effettivamente a un server VPN. Ma a cosa serve? Fondamentalmente a proteggerti sempre.

Si tratta di uno scudo perfetto che blocca qualsiasi attacco proveniente dal Web che potrebbe infettare i tuoi dispositivi. In genere parliamo di hacker, cybercriminali e anche malware. Basta scaricare un’app pericolosa al cui interno è nascosto un trojan e i tuoi dati insieme ai tuoi risparmi sono spacciati.

Stessa cosa vale anche per tracker e aziende commerciali. Sempre più spesso queste ultime acquistano software su vari siti internet per profilare tutti quegli utenti che non hanno un account attivo sui loro profili o per perfezionare le informazioni di quelli che ce l’hanno. Tra queste le più agguerrite sono TikTok, Google e Apple.

Infine, ti consigliamo di cambiare le impostazioni del tuo smartphone per renderlo più sicuro. Si tratta di una procedura molto veloce che però ti assicura una maggiore privacy. Meglio farlo prima di attivare NordVPN, così ti assicuri una navigazione pulita e protetta fin da subito resettando le informazioni raccolte dal Web fino a quel momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.