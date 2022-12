Privacy: cambia le impostazioni del tuo smartphone per renderlo sicuro

Tutti siamo sempre alla ricerca di un po’ di privacy soprattutto con il nostro smartphone. Questo dispositivo è diventato ormai il prolungamento della nostra vita. Quanto lo utilizziamo fa poco visto che comunque sono contenuti sempre più dati personali come ad esempio i nostri contatti, la nostra email e il nostro numero di cellulare.

Pochi sanno però che siamo costantemente sotto la lente di ingrandimento delle più grandi aziende e anche delle nostre compagnie telefoniche. La nostra navigazione online è costantemente controllata da Google, TikTok, Apple e anche vari provider che ci forniscono la rete per telefonare e navigare in internet.

Perciò in questo articolo andremo a vedere cosa fare per proteggere la tua privacy con il tuo smartphone. Scoprirai cosa non vogliono che tu sappia Google e company. La prima cosa in assoluto è che installi una VPN sul tuo cellulare. Questa app include funzionalità capaci di rendere la tua navigazione completamente anonima.

Installando NordVPN sul tuo dispositivo più nessuno potrà profilarti registrando i tuoi dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento. Sarai invisibile al 100% e protetto da tracker, hacker, malware, Google, Apple, TikTok e tanto altro. Ora però vediamo come puoi ottenere ancora più privacy cambiando alcune impostazioni del tuo smartphone.

Come ottenere privacy cambiando le impostazioni del tuo smartphone

In pochi e semplici passaggi, seguendo le nostre istruzioni, potrai aumentare il livello di privacy del tuo smartphone. Ogni telefono potrebbe avere un menù differente, ma comunque molto simile. Quindi chiunque po’ applicare tranquillamente questi consigli e in pochi secondi ottenere più sicurezza:

vai alle impostazioni del tuo telefono;

scorri verso il basso e fai tap su “ Privacy “;

“; seleziona “ Annunci e privacy “;

“; disattiva gli annunci personalizzati ;

; esegui un reset del tuo ID Annuncio.

Ora vediamo come impostare il tuo telefono affinché le compagnie telefoniche non vedano quello che fai, che siti visiti, i tuoi dati e le tue preferenze. Anche in questo caso il menù può essere differente, ma in linea generale le voci sono pressoché identiche:

vai alle impostazioni del tuo telefono;

scorri verso il basso e fai tap su “ Privacy “;

“; seleziona “ Avanzate ” e poi “ Annunci “;

” e poi “ “; elimina ID pubblicità e poi clicca su “Ricevi ID pubblicità”.

Questi semplici passaggi renderanno la tua interazione con lo smartphone un po’ più sicura ottenendo maggiore privacy. Per completare l’opera ti consigliamo di installare una buona VPN che garantirà la tua navigazione al 100% anonima evitando occhi indiscreti e il tracciamento della tua identità digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.