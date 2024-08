Smartphone a meno di 150€: 5 modelli economici e di qualità (agosto 2024)

In commercio si sono così tanti modelli di smartphone che è possibile trovare quello che meglio risponde alle proprie esigenze senza spendere troppo denaro. Rientrare in un budget che stia al di sotto dei 150€ non significa più portare a casa un dispositivo che vada bene quasi esclusivamente per telefonare. Scegliendo con attenzione, leggendo la scheda tecnica, valutando la qualità dei brand e cercando la giusta offerta, è possibile riuscire nell’intento di spendere poco, ottenendo molta sostanza.

Ho selezionato i 5 modelli economici, che non deludono le aspettative, ma ovviamente non sgonfiano il portafogli. Dai un’occhiata a questa classifica aggiornata a fine agosto 2024 e decidi se c’è un dispositivo che fa al caso tuo.

Smartphone a meno di 150€: i migliori del momento

La totalità dei prodotti presenti all’interno di questa selezione presenta caratteristiche tecniche che contribuiscono a rendere il prezzo di vendita decisamente allettante. Appartengono tutti a brand affidabili e ben noti e sono reperibili direttamente su Amazon.

L’ordine in cui sono elencati questi smartphone segue soltanto il criterio del prezzo: dal più basso al più alto. Non si tratta di una classifica, li consideriamo tutti i meritevoli di attenzione allo stesso modo, sempre in relazione al loro street price.

Samsung Galaxy A15 con 128GB di storage, 4GB di RAM e ampio display Super AMOLED a 125€.

Xiaomi POCO C65 con 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione e schermo AMOLED da 6,74″ a 137,99€.

Realme C67 con fotocamera da 108MP, 6GB di RAM, 128GB di storage e processore Snapdragon 685 a 139,99€.

Xiaomi Redmi Note 12 con fotocamera da 108MP, 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione a 144,99€.

OPPO A58 con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione a 149,99€.

Dunque, trovare il proprio smartphone preferito a meno di 150€ è assolutamente possibile e non significa andare incontro all’acquisto di prodotti che si riveleranno deludenti. Tutti i modelli inclusi in questa selezione offrono prestazioni interessanti, che si spingono ben oltre la capacità di eseguire operazioni base.

Attenzione: è importante tenere in considerazione che si tratta di offerte disponibili nel momento in cui te le segnaliamo: non sono i prezzi originali di listino. Per fortuna però, in generale il loro street price si aggira sempre intorno a queste cifre.