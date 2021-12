Smartphone a basso prezzo: i più consigliati per il 2022

Da nessuna parte è scritto che sia necessario spendere una fortuna per avere tra le proprie mani uno smartphone affidabile, performante ed in grado di regalare enormi soddisfazioni.

I migliori smartphone economici da acquistare nel 2022

La fascia medio-bassa del mercato è ricca di proposte che dovrebbero essere prese in seria considerazione dagli utenti, soprattutto da coloro che generalmente utilizzano il proprio smartphone in maniera piuttosto tradizionale, effettuando telefonate, scattando fotografie o chattando su WhatsApp.

Di seguito elenchiamo alcuni tra i dispositivi già presenti in commercio che, in virtù delle caratteristiche tecniche e degli attuali prezzi di vendita, potrebbero rappresentare un vero affare per molti di voi anche nel nuovo anno:

Enorme attesa anche per i dispositivi entry level e midrange di prossima uscita nel 2022: tra questi, particolarmente attesi risultano il Samsung Galaxy A53, Redmi Note 11 Pro+ ed Oppo Find X5 Neo.