Redmi Note 11 Pro+ sarà il mediogamma "da acquistare"

Redmi Note 11 Pro+ arriva su FCC confermando il suo debutto globale; sarà lui il midrange da comprare nel 2022? Scopriamolo insieme.

Redmi Note 11 Pro+: cosa sappiamo della variante Global?

A ottobre, il sub brand di Xiaomi ha lanciato la serie Redmi Note 11 5G in Cina che comprende il modello Note 11, il Note 11 Pro e l'11 Pro+. Successivamente, la società ha lanciato il modello standard 11 in India con il moniker di Note 11T 5G. Lo stesso telefono è stato reso disponibile nel mercato globale con ilmarchio POCO M4 Pro 5G.

Ora, l'azienda è pronta per lanciare il top di gamma della serie 11 in più mercati al di fuori della Cina. Il dispositivo è già in cantiere come Xiaomi 11i Hypercharge per l'India. Lo stesso telefono è ora arrivato alla Federal Communications Commission (FCC) confermando il suo debutto per il mercato internazionale.

Secondo la FCC, il Note 11 Pro+ ha il numero di modello – 20191116UG. Purtroppo il portale non rivela nulla se non la conferma della sua esistenza per i paesi europei. Ma non c'è bisogno di preoccuparsi poiché i rumor suggeriscono che il modello dedicato al mercato nostrano potrebbe avere le stesse specifiche del Note 11 Pro+ originale.

Il device infatti, ha un display Samsung AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Vanta una frequenza di campionamento del tocco di 360Hz e una protezione Corning Gorilla Glass Victus. È dotato di un sistema a tripla lente nella parte posteriore con un obiettivo principale Samsung HM2 da 108 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo tele-macro da 2 MP. Non di meno, il dispositivo ha un sensore selfie da 16 MP.

È alimentato dal SoC octa-core MediaTek Dimensity 920 abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Contiene una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W. Il dispositivo funziona su Android 11 pronto all'uso con MIUI installata sopra.