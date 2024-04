Smart TV Sony Bravia da 32" in offerta: oggi è tua a meno di 300€

Oggi Amazon propone una Smart TV da 32″ della linea Sony Bravia ad un prezzo estremamente accattivante. Normalmente proposto a 449,99€, oggi il Sony Bravia KD-32W800 può essere tuo a 299€, grazie ad un robusto sconto del 33%.

Il cuore di questo televisore è il processore Bravia engine, che è progettato per produrre immagini in alta definizione, vivide e ricche di profondità. La TV supporta tutti i principali servizi in streaming, come Netflix, Prime Video e Disney Plus – che troverai pre-installati fin dal primo avvio.

La Bravia KD-32W800 è equipaggiata con Android TV, il che significa che avrai accesso ad un enorme numero di applicazioni con estrema facilità. Segnaliamo la presenza di diverse altre funzionalità interessanti, come la possibilità di trasformare il televisore in un registratore digitale e salvare i tuoi programmi preferiti, per guardarli in un secondo momento.

A questo si aggiunge il supporto ai controlli vocali, che potrai utilizzare per cambiare canale, riprodurre le applicazioni e molto altro. Infine, la TV supporta anche Chromecast a livello nativo, il che significa che potrai effettuare il mirroring del tuo telefono direttamente sulla TV, senza bisogno di scaricare applicazioni aggiuntive.

La Sony Bravia KD-32W800 è un’eccellente soluzione entry-level, perfetta per chi cerca un televisore di dimensioni contenute in grado di offrire tutto ciò che ci si aspetta da una Smart TV di nuova generazione. Il prezzo? Decisamente ottimo, e proprio per questo ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di ordinarla subito.