Smart TV Sony Bravia da 32" in offerta ad un prezzo ULTRA competitivo (-38%)

Il Sony Bravia KD-32W800 è un televisore HD Ready da 32 pollici che offre un’esperienza visiva di alta qualità e una serie di funzionalità intelligenti, nonostante il suo prezzo sia davvero, davvero molto competitivo. Oggi è il protagonista di un’autentica bombetta di Amazon: maxi-sconto del 38%, lo paghi appena 278€ invece di quasi 450€.

Dotato del potente BRAVIA Engine, questo televisore garantisce immagini nitide e vibranti grazie all’elaborazione avanzata delle immagini e alla tecnologia Live Colour, che migliora la profondità e l’accuratezza dei colori, rendendo ogni scena più realistica e coinvolgente​.

Il display HD Ready supporta la tecnologia High Dynamic Range, che migliora il contrasto e fornisce una gamma di colori più ampia, permettendo di vedere dettagli vividi e realistici nei film e nelle serie TV. Sebbene non sia un pannello 4K, la qualità delle immagini – stando a quanto riportano tantissimi siti specializzati – è eccellente per un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Il KD-32W800 è anche un Android TV, il che significa che offre un accesso facile e intuitivo a un’ampia gamma di app e servizi di streaming, come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. La presenza di Google Assistant integrato permette un controllo vocale avanzato, rendendo possibile cercare contenuti, regolare le impostazioni e controllare altri dispositivi smart in casa semplicemente parlando al telecomando​. E’ questione di preferenze personali, ma secondo noi è proprio questo il sistema operativo più pratico e versatile per una Smart TV.

Segnaliamo che questa Smart TV ti permette di registrare i tuoi programmi TV, con una pratica funzione e semplicemente utilizzando una normale chiavetta USB (o un HDD esterno).

Il Sony Bravia KD-32W800 è una scelta eccellente per chi cerca un televisore con buone prestazioni visive e funzionalità smart avanzate ad un prezzo estremamente competitivo. Non perdere questa offerta!