Smart TV Samsung da 32 pollici in offerta: tua a meno di 270€

Cerchi una Smart TV di medie-dimensioni ma con tutte le carte in regola per guardare il meglio dell’intrattenimento televisivo? Ti veniamo subito in soccorso segnalandoti un’offerta di Amazon decisamente interessante. Questa TV Full HD della Samsung oggi è proposta ad un prezzo iper-competitivo: con lo sconto del 18%, la paghi appena 269,99€.

La Samsung TV UE32T5372CDXZT è un modello da 32 pollici che offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), ideale per chi cerca immagini nitide e dettagliate senza passare a un televisore di dimensioni maggiori. Non farti spaventare dall’assenza di risoluzione 4K: su uno schermo di soli 32 pollici, 1920 x 1080p sono più che adeguati.

Il televisore è dotato di funzionalità Smart TV tramite il sistema operativo Tizen di Samsung, che offre accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming, social media e giochi, direttamente dalla TV. È inoltre compatibile con vari assistenti vocali, permettendo un controllo facile e intuitivo attraverso comandi vocali.

Per quanto riguarda la connettività, il UE32T5372CDXZT dispone di varie opzioni che includono l’Ethernet LAN per una connessione internet cablata, se preferita rispetto al Wi-Fi. Non supporta però il Bluetooth, il che può limitare alcune opzioni di connessione wireless con altri dispositivi come soundbar o cuffie (che in genere vengono comunque forniti con i cavi necessari per un collegamento facile ed intuitivo).

La Samsung UE32T5372CDXZT è una scelta solida per chi cerca una TV di dimensioni contenute con buone funzionalità smart e qualità dell’immagine, a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito ad un prezzo imperdibile.