Smart TV Samsung Crystal, offerta clamorosa: tua a soli 423€ con il 39% di sconto

La Samsung Crystal UHD “UE55CU7190UXZT” è una Smart TV della Serie CU7000, disponibile ora con uno sconto del 39%, al prezzo incredibile di 423,22€ rispetto al prezzo consigliato di 699,00€. Questa TV offre una qualità dell’immagine eccezionale grazie alla tecnologia PurColour, che ottimizza i colori per rendere le immagini vivide e realistiche, offrendoti un’esperienza di visione coinvolgente per i tuoi film e programmi preferiti.

Dotata del potente processore Crystal 4K e di un sistema di Upscaling, questa TV è in grado di migliorare la risoluzione di tutti i tuoi contenuti preferiti, portandoli a una qualità 4K, per una visione più dettagliata e nitida.

Il Smart Hub offre una navigazione intuitiva e personalizzata, con tre categorie – Media, Game e Ambient – che ottimizzano la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV, offrendoti una gamma di contenuti e funzionalità per soddisfare le tue esigenze di intrattenimento.

L’audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore garantisce un’esperienza sonora completamente immersiva, mentre l’Adaptive Sound ottimizza l’audio in base all’analisi della scena in tempo reale secondo il tipo di contenuto, regalandoti suoni vividi ma bilanciati. La tecnologia HDR migliora la resa luminosa del tuo TV, offrendoti una gamma immensa di colori e dettagli visivi, mentre il Contrast Enhancer regola dinamicamente il contrasto, ottimizzando profondità e colore, per un’immagine più realistica e coinvolgente.

Questa Smart TV offre una qualità dell’immagine straordinaria, un audio coinvolgente e una navigazione intuitiva, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente grazie allo sconto del 39%. Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione e acquistala subito risparmiando.