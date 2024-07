Smart TV Samsung Crystal, il prezzo è imperdibile: UHD 4K ad appena 302€

L’equilibrio perfetto tra prestazioni e prezzo. Se stai cercando una Smart TV con caratteristiche di primo livello, senza per questo dover spendere le centinaia (o migliaia) di euro richieste dalla fascia alta del mercato, ti suggeriamo di puntare proprio su questo televisore Samsung della linea Crystal UHD: oggi è in offerta ad un prezzo bomba, lo paghi solo 302€. Impossibile fare di meglio.

Il Samsung TV UE43CU7090UXZT è un modello da 43 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160): immagini estremamente nitide e dettagliate, ad un livello impressionante per questa fascia di prezzo. Grazie alla tecnologia PurColor, i colori risultano straordinariamente vividi e realistici, migliorando significativamente l’esperienza visiva sia durante la visione di film che di programmi televisivi. Il supporto HDR (nei suoi diversi standard) contribuisce ulteriormente a migliorare la qualità dell’immagine, offrendo un contrasto superiore e una gamma cromatica più ampia.

Questo modello è dotato del sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia utente intuitiva e accesso a un’ampia gamma di app e servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, e YouTube. Va a gusti, ma personalmente mi sento di definire Tizen come uno dei migliori – per completezza dell’offerta e reattività – sistemi operativi per Smart TV sul mercato.

Cosa aspetti? Non hai ancora tantissimo tempo per approfittare dell’offerta: ti ricordo che al momento del checkout potrai anche scegliere di pagarla in più rate. Non ti ho convinto? Perché non dai un occhio anche a questa smart TV da 55″ della TCL ad un prezzo altrettanto competitivo?