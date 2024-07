Smart TV TCL da 55", offerta formidabile: solo 329€ per 4K, HDMI 2.1 e Google TV

E così è finalmente arrivato il momento di cambiare il televisore. Priorità? Deve avere dimensioni generose, ma non troppo, e ovviamente tantissime funzionalità smart per sfruttare a pieno il meglio dell’intrattenimento in streaming. Come dici? Lo cerchi pure con un prezzo scandalosamente conveniente? Beh, pare proprio che abbiamo l’offerta che fa al caso tuo.

La TCL “55V6B” è una fantastica Smart TV relativamente economica con un ampio schermo da 55″ e Google TV. Oggi è in offerta su Amazon ad appena 329€, grazie ad un imperdibile sconto del 34%.

Dimenticati i sistemi operativi chiusi e farraginosi della concorrenza. Google TV è la scelta perfetta per il tuo televisore: avrai accesso a tutte le applicazioni, senza i problemi di compatibilità (o di lunghi tempi di attesa per gli aggiornamenti) che spesso affliggono i sistemi operativi proprietari della concorrenza. L’interfaccia è comodissima: unisce in un unico hub tutti i contenuti delle piattaforme di streaming, permettendoti di scegliere con estrema facilità cosa guardare durante la sera.

Le casse sono integrate nel televisore e supportano la tecnologia Dolby Audio, anche se noi suggeriamo sempre di valutare l’acquisto di una soundbar esterna, per un audio ancora più cinematografica (questa è in forte offerte ed è ottima).

Questo televisore della TCL supporta anche tutti i principali standard HDR: HDR10, HDR HLG, HDR10+ e HDR DOLBY VISION. Non ne manca nessuno. E’ anche perfetta per il gaming, grazie alla porta HDMI 2.1 che supporta la tecnologie ALLM, per prestazioni formidabili anche con gli fps online più frenetici.

Per tutti questi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: non esiste un’opzione con un rapporto prestazioni prezzo migliore.