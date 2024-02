Smart TV QLED 4K Hisense da 50" (versione 2023) a soli 379€ su Amazon

Il marchio Hisense, negli ultimi anni, ha ampiamente dimostrato di porre un grande interesse verso la qualità dei suoi prodotti ritagliandosi una bella fetta di interesse per quanto riguarda la fascia alta venduta a basso costo. Quest’oggi vi parliamo di una esclusiva promozione di Amazon che vi permette di portarvi a casa un ottimo televisore da 50 pollici all’incredibile prezzo di 379 euro invece di 429 euro.

Smart TV QLED 4K Hisense da 50″ a un prezzo incredibile

Si tratta della Smart TV Hisense 50E77KQ del 2023 che vanta un sistema Dolby Atmos con audio a 360° da 16W e un design unibody a 360° superslim realizzato in metallo e senza bordi che dona eleganza e qualità. Il comparto video è ai massimi livelli grazie ad un pannello QLED 4K con Dolby Vision HDR e HDR10+. Presente anche la tecnologia Full Array Local Dimming per la gestione indipendente delle zone per un contrasto e neri incredibili. Grazie alla tecnologia Hisense l’elaborazione grafica basata sull’intelligenza artificiale e su un apposito processore, risulta rapida ed efficace su qualunque immagine.

Questo Smart TV Hisense include anche Alexa che offre automaticamente nuove funzionalità al vostro dispositivo: più utilizzate Alexa, più lei si adatta ai vostri schemi linguistici, al vostro vocabolario e alle vostre preferenze, con l’aggiunta continua di nuove funzionalità. Potete quindi chiedere ad Alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la vostra casa intelligente e altro ancora.

Il lato Smart TV è garantito dal sistema operativo Smart VIDAA U6 con cui potete godervi le migliori app come Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, DAZN, TimVision, Disney+ e un browser web integrato. Grazie all’HDMI 2.0 è presente il Game Mode Plus con ALLM, VRR e Low Input Lag.

Cosa state aspettando? Godetevi la grande qualità grazie alle promozioni di Amazon e portatevi a casa questo gioiellino tecnologico al prezzo di soli 379 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.