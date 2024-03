Smart TV QLED 4K Hisense da 43" a soli 299€ grazie alla PAZZESCA offerta di Amazon

Le promozioni di Amazon sui prodotti del marchio Hisense non sono rari, ma oggi ve ne proponiamo una che ha davvero dell’incredibile. Stiamo parlando della Smart TV QLED 4K da 43 pollici che arriva all’incredibile prezzo di 299 euro. Il prezzo finale è frutto di uno sconto del 25% sul prezzo consigliato di 399 euro. Il risparmio di ben 100 euro permette di raggiungere un nuovo incredibile minimo storico!

Smart TV QLED 4K Hisense da 43″ a un prezzo incredibile

Si tratta della Smart TV Hisense 43E77KQ che vanta un sistema Dolby Atmos con audio a 360° e un design unibody a 360° superslim realizzato in metallo e senza bordi che dona eleganza e qualità. Il comparto video è ai massimi livelli grazie ad un pannello Ultra HD 4K con Dolby Vision HDR e HDR10+. Presente anche la tecnologia Full Array Local Dimming per la gestione indipendente delle zone per un contrasto e neri incredibili. Grazie alla tecnologia Hisense l’elaborazione grafica basata sull’intelligenza artificiale e su un apposito processore, risulta rapida ed efficace su qualunque immagine.

Questo Smart TV Hisense include anche Alexa che offre automaticamente nuove funzionalità al vostro dispositivo: più utilizzate Alexa, più lei si adatta ai vostri schemi linguistici, al vostro vocabolario e alle vostre preferenze, con l’aggiunta continua di nuove funzionalità. Potete quindi chiedere ad Alexa di rispondere alle domande, ascoltare le notizie, ricevere bollettini meteorologici e sul traffico, controllare la vostra casa intelligente e altro ancora.

Il lato Smart TV è garantito dal sistema operativo VIDAA U6.0 AI con controlli vocali, Alexa Built-In, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a molteplici contenuti tra cui Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play. Ottimo, infine, anche l’audio grazie alla potenza di 14W con Dolby Atmos e alla tecnologia DTS Virtual:X con supporto Bluetooth.

Il prezzo di questa splendida TV è davvero assurdo grazie all’ottima promozione di Amazon: il gioiellino tecnologico di Hisense è acquistabile a soli 299 euro invece del prezzo consigliato di 399 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste pagarla anche in comode rate a tasso zero.