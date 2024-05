Smart TV LG QNED da 55" in super offerta: il prezzo scivola sotto i 550€

Cerchi una Smart TV di ultima generazione con ottime prestazioni e un prezzo ultra-competitivo? Oggi Amazon ti viene in soccorso con un’offerta decisamente molto interessante…

Il televisore LG QNED75 da 55 pollici, modello 55QNED756RA, è completo in tutto, con una qualità dell’immagine di livello superiore, grazie alla sua risoluzione 3820 x 2160 pixel e alla tecnologia Quantum Dot con NanoCell, progettata per garantire colori incredibilmente vividi e luminosi. Il prezzo è una bomba: normalmente lo pagheresti 614€, ma oggi è tuo a meno di 550€ – con la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili.

La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata grazie al Local Dimming e al supporto per HDR10 Pro e HLG, che offrono un contrasto elevato e dettagli più definiti.

Il processore α5 AI Gen6 svolge un ruolo cruciale nell’ottimizzazione dei contenuti, utilizzando tecniche di upscaling basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la risoluzione dei video a bassa qualità. Inoltre, l’AI Brightness Control adatta automaticamente la luminosità dello schermo alle condizioni di luce ambientale, assicurando sempre una visione ottimale.

L’audio del LG QNED75 è supportato da un sistema 2.0 con due altoparlanti da 10W ciascuno, che utilizza l’AI Sound Pro per ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto visualizzato. Questo sistema, insieme al supporto per Dolby Digital Plus, crea un’esperienza audio coinvolgente, rendendo i film e i programmi TV ancora più immersivi.

Per quanto riguarda la connettività, il televisore offre numerose opzioni, tra cui quattro porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, connessioni Ethernet e Wi-Fi, e il supporto per Bluetooth 5.0. Il sistema operativo webOS 23 permette l’accesso a un’ampia gamma di app di streaming come Netflix, Disney+, e Prime Video. Inoltre, supporta il mirroring dello schermo tramite Miracast e Apple AirPlay 2, rendendo facile la condivisione di contenuti da dispositivi mobili.

Insomma, l’LG QNED75 da 55 pollici offre una combinazione di tecnologie avanzate ad un prezzo estremamente aggressivo. Ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistarlo subito con un ottimo risparmio.