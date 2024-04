Smart TV Hisense da 40", offerta wow: oggi è tua a meno di 250€

La Smart TV Hisense 40″ HD 40E43KT è ora disponibile su Amazon a un prezzo ridotto di 249,00€, offrendo un risparmio del 14% sul prezzo consigliato di 289,00€. Questo modello è perfetto per chi cerca un dispositivo all’avanguardia senza spendere una fortuna, unendo qualità visiva, funzionalità smart e un design accattivante.

Questa Smart TV presenta uno schermo HD con pannello LCD che garantisce immagini nitide e colori vividi. Il design slim e le cornici sottili massimizzano la superficie visiva, offrendo un’esperienza di visione immersiva e moderna. La funzionalità Game Mode è un vero plus per i videogiocatori, ottimizzando le prestazioni e riducendo il ritardo di input per un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Equipaggiata con il sistema operativo VIDAA U6, la TV offre controlli vocali integrati con Alexa, permettendo agli utenti di navigare facilmente tra le applicazioni, cambiare canale, regolare il volume e molto altro usando solo la voce. Il Wi-Fi integrato e il telecomando con tasti di accesso diretto a piattaforme popolari come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ rendono lo streaming dei contenuti favoriti più semplice che mai.

La Hisense 40″ HD 40E43KT è una scelta eccellente per chi desidera unire tecnologia avanzata, design elegante e funzionalità smart a un prezzo accessibile. Con l’offerta attuale su Amazon, acquistare questa Smart TV oggi conviene: non fartela scappare!