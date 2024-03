Smart TV da 55 pollici in offerta a 349€: è possibile con QUEST'OFFERTA di Amazon

È un buon momento per acquistare una nuova Smart TV: grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, infatti, è ora possibile acquistare una Google TV di TCL da 55 pollici con un prezzo scontato di 349 euro. Si tratta di una buona occasione per chi sta cercando una nuova TV con le dimensioni “giuste” per adattarsi a vari contesti di utilizzo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e aggiungere poi il modello al carrello per completare l’acquisto.

Smart TV da 55 pollici: il modello TV è quello giusto

La Smart TV di TCL disponibile oggi in offerta è dotata di un pannello 4K da 55 pollici. Si tratta della soluzione giusta per la maggior parte degli utenti, grazie al giusto compromesso tra prezzo, qualità del pannello e dimensioni.

Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare la piattaforma smart Google TV che garantisce l’accesso a tanti servizi oltre che a tutte le app disponibili sul Play Store. Il modello di TCL rappresenta, quindi, la soluzione giusta per chi ha bisogno di una nuova Smart TV in questo momento ma ha un budget ridotto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV di TCL descritta in precedenza al prezzo scontato di 349 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una nuova TV 4K da 55 pollici. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.