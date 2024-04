Smart TV da 55" by TCL su eBay a un PREZZO PAZZESCO (pochissimi pezzi)

Butta via il tuo vecchio televisore e fai il colpaccio spendendo pochissimo. In questo momento eBay sta proponendo un prezzo davvero incredibile per la smart TV TCL da 55 pollici. Se fai presto la puoi aggiungere al tuo carrello a soli 409 euro.

Questo è assolutamente un prezzaccio, soprattutto per quello che potrai ottenere. Siamo di fronte a un’ottima televisione con la possibilità di avere tutti i canali e le applicazione che desideri. La puoi collegare a internet e ha una risoluzione video spettacolare per immagini nitide, con colori intensi e reali che ti permetteranno di immergerti completamente nei tuoi contenuti.

Smart TV TCL da 55 pollici per una visione da cinema

Sia il fatto che avrai un display da ben 55 pollici, che è davvero enorme, sia le varie tecnologia di retroilluminazione e suono, garantiscono un’esperienza speciale. Potrai gustarti i film, le serie TV, gli eventi sportivi e tutti gli show in modo così realistico che ti sembrerà di essere lì.

La risoluzione UHD QLED da 380 x 2160 P e la tecnologia Quantum Dot renderà ogni colore reale, brillante e intenso. Riuscirai e vedere ogni piccolo dettaglio senza sfocature. E potrai ottimizzare la visione dei giochi grazie a Gamer Accelerator che fa arrivare il refresh rate a 120 Hz. Inoltre potrai scaricare tutte le app facilmente grazie a Google TV e parlare con l’assistente vocale.

Insomma questo è un vero affare da non perdere. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su eBay e acquista la tua smart TV TCL da 55 pollici a soli 409 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta.