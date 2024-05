Smart TV 55" 4K di TCL a 349€: sconto SHOCK di 150€ e Google TV integrato

Immergiti nell’esperienza cinematografica perfetta con il nuovo televisore TCL 55V6B. Questo modello 4K HDR da 55 pollici ti catapulterà direttamente nel cuore dell’azione, grazie a un’incredibile qualità dell’immagine e un audio avvolgente. Nonostante sia nuovo, su Amazon hai la possibilità di approfittare di oltre 150€ di sconto e prenderlo a 349€ appena in promozione: completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne, se le scorte non sono già finite.

Il pannello LED 4K Ultra HD di ultima generazione offrirà una risoluzione quattro volte superiore a un normale Full HD, regalando un livello di dettaglio e nitidezza straordinari. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) spinge ancora più in là la resa cromatica, con neri profondi, bianchi luminosi e una gamma di colori incredibilmente ampia e realistica. Che stiate guardando un film, una partita di calcio o un documentario, rimarrai stupito dalla fedeltà dell’immagine, con sfumature e dettagli che sembrano quasi tridimensionali.

Questo televisore è dotato di un sistema audio Dolby che ti avvolgerà in un suono coinvolgente e avvolgente. Le voci risulteranno chiare e naturali, mentre gli effetti speciali e la colonna sonora vi immergeranno completamente nell’esperienza di visione. Grazie alla compatibilità con Dolby Audio, godrete di un audio surround a 360 gradi, per un’atmosfera davvero cinematografica.

Oltre alle eccezionali prestazioni audio e video, si distingue per il suo elegante design senza cornice, che crea un’impressione di continuità visiva e permette di concentrarvi unicamente sui contenuti. La cornice ultra-sottile si fonderà armoniosamente con qualsiasi ambiente, regalando un tocco di stile moderno al vostro soggiorno.

Questo televisore è infatti dotato del sistema operativo Google TV, che raccoglierà i vostri contenuti preferiti da diverse app e piattaforme, organizzandoli in maniera intelligente e intuitiva. Potrete quindi accedere a film, serie TV, programmi, musica e molto altro con un semplice comando vocale, grazie alla perfetta integrazione con Google Assistant.

Inoltre, la tecnologia HDMI 2.1 e la modalità di gioco ALLM garantiranno la migliore esperienza di gaming possibile, con una latenza ridotta al minimo e impostazioni ottimizzate per ottenere il massimo dalle vostre sessioni di gioco.

Non perdere la straordinaria opportunità del momento e porta l’intrattenimento casalingo su un nuovo livello, grazie a questa eccezionale smart TV TCL 4K da ben 55″. Per avere lo sconto di 150€ su Amazon, semplicemente completa ora il tuo ordine, prima che le promozioni finiscano. Spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata.