Smart TV 4K UHD da 43" della LG in SUPER offerta: tua a meno di 300€

Questa Smart TV 4K della LG è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di ultima generazione con tutto ciò che ti serve per guardare film e serie TV con il massimo della qualità possibile. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo eccezionale: lo paghi meno di 300€ invece di 599€.

Con una risoluzione 4K questo TV utilizza circa 8 milioni di pixel per produrre immagini incredibilmente dettagliate e vivide. È perfetto per film, serie televisive, ma anche per il gaming, grazie ad un pieno supporto alle funzionalità delle console di ultima generazione.

Il cuore di questo TV è il suo processore α5 Gen6, una novità che migliora significativamente la qualità dei contenuti visualizzati. Questo processore non solo trasforma i contenuti a una qualità vicina al 4K, ma regola anche la luminosità in base all’ambiente e adatta il suono al tipo di contenuto che stai guardando. In pratica non dovrai toccare nessun setting, farà tutto la TV da sola.

La piattaforma Smart TV webOS 23, insieme al telecomando puntatore, rende la navigazione tra le app e i contenuti estremamente semplice e intuitiva. Avrai a disposizione tutte le principali applicazioni per lo streaming: da Netflix a Disney Plus.

Insomma l’LG UR80 2023 è un’ottima scelta per chi cerca un televisore 4K Smart di alta qualità a un prezzo formidabile. Non perdere altro tempo, l’offerta rischia di terminare da un momento all’altro: acquistalo subito a meno di 300€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili al momento del checkout.