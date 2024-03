Smart TV 4K in offerta a 249€ su Amazon: è la SCELTA GIUSTA

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV 4K, in questo momento c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro. La TCL 43P639, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 249 euro. Si tratta di una TV da 43 pollici di diagonale che può contare sulla piattaforma smart Google TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare, inoltre, che con 100 euro in più è possibile puntare sul modello da 55 pollici che rappresenta una valida alternativa per chi cerca una Smart TV più grande.

Smart TV 4K: su Amazon c’è l’offerta giusta

La Smart TV di TCL è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV 4K con un budget ridotto. Il modello ha un pannello di qualità e della dimensione giusta per adattarsi a vari contesti di utilizzo.

C’è poi la piattaforma Google TV che garantisce la possibilità di utilizzare tutte le app di intrattenimento oltre che vari servizi aggiuntivi, a partire da Google Assistant per un utilizzo “hands-free” della televisione.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la TCL 43P639 al prezzo scontato di 249 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile premendo sul box qui di sotto. Con 100 euro in più c’è il modello da 55 pollici.