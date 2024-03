Smart TV 4K 55'' TCL: con le Offerte di Primavera RISPARMI 145€

La smart TV 4K TCL da 55 pollici, tra i televisori in sconto durante la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, si fa apprezzare per le sue eccellenti specifiche tecniche: risoluzione pazzesca, Dolby Vision e Atmos, tecnologia HDR, assistente Google integrato e molto di più per goderti serie tv, film, sport, programmi, documentari e giochi con una qualità mozzafiato.

Quest’imperdibile promozione sta per terminare, non hai più molto tempo: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 20%, la smart TV 4K TCL sarà tua ad un prezzo di appena 599 euro invece di 745 euro.

Crollo di prezzo per la smart TV 4K TCL

Questa smart TV 4K è dotata della tecnologia all’avanguardia Quantum Dot, che riproduce un’infinità di colori e sfumature per immagini brillanti e realistiche. In combinazione con il sistema 4K HDR PRO 1000, l’esperienza High Dynamic Range (HDR) è di alto livello, con contrasti accentuati e dettagli definiti. Non è tutto: il display nativo a 144Hz garantisce una fluidità incredibile, anche nelle scene d’azione più movimentate. Con Game Master Pro godrai di azione più dinamica a 240Hz, latenza più bassa e migliori impostazioni dell’immagine per i giochi.

Siamo al cospetto di una Google TV, con assistente Google integrato. Potrai accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti grazie al controllo vocale hands-free: ti basta parlare direttamente al tuo TV (anche con Alexa, qualora lo preferissi). Oggi hai la possibilità di risparmiare oltre 145 euro, con consegna gratuita in tempi record direttamente a casa tua: metti nel carrello la smart TV 4K TCL da 55 pollici per un intrattenimento senza limiti.