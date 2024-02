Smart 4K di LG in offerta a 299€ su Amazon: tanta qualità a un OTTIMO PREZZO

Acquistare una nuova Smart TV diventa più conveniente: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV LG 43UR80006LJ al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta di un TV 4K da 43 pollici che abbina una qualità dell’immagine di fascia superiore con un prezzo contenuto. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV LG in offerta su Amazon: 43 pollici a 299 euro

La Smart TV LG in offerta oggi ha tutte le carte in regola per essere considerata come un vero e proprio best buy del settore. Il pannello 4K da 43 pollici è di ottima qualità e garantisce immagini di fascia superiore, con certificazione HDR10 Pro e con il processore Alfa 5 Gen 6. Da notare anche la presenza del sistema operativo webOS, per l’accesso a tutte le applicazioni di intrattenimento più diffuse.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Smart TV LG, nella variante descritta in precedenza, al prezzo scontato di 299 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Da segnalare che con 100 euro in più è possibile acquistare la versione da 55 pollici della Smart TV di LG, ottima per chi preferisce un pannello di dimensioni più grandi.

