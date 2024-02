Sky TV, Netflix e Sky Cinema a meno di 20€: è la SUPER PROMO per te

La nuova super promo di Sky è davvero…super. Al prezzo di soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro puoi avere infatti un pacchetto completo che include Sky TV, Netflix e Sky Cinema con Paramount+. Un’offerta clamorosa valida per pochi giorni: ti consigliamo di attivarla il prima possibile.

Nuova offerta Sky: perché è una super promo

Questa offerta Sky è davvero eccezionale perché è un pacchetto di intrattenimento a dir poco unico. Da una parte hai Sky TV con tutti gli show di Sky come MasterChef Italia, X Factor, 4 Ristoranti, Pechino Express e altro ancora insieme a serie TV internazionali del calibro di True Detective Night Country e The Last of Us.

Dall’altra hai un abbonamento Netflix completo con piano in HD senza pubblicità. E non servono davvero altre presentazioni. A tutto questo aggiungi la meraviglia di Sky Cinema con oltre 1000 titoli on-demand, numerose prime visioni e soprattutto l’inclusione di un abbonamento a Paramount+ che ti permette di accedere a un ulteriore catalogo di fantastici contenuti.

Il prezzo è da non credere: solo 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. Uno sconto clamoroso superiore alla metà che ti permette di avere un mondo di intrattenimento ad un costo davvero contenuto. Che cosa aspetti? Attivala adesso.

