Sky TV, Netflix e Cinema a 19,90€ per POCHI giorni

Sky non offre solo servizi di connettività con il suo brand Sky Wi-Fi ma nasce come TV Satellitare. La sua qualità sia di canali sia di visione è sotto gli occhi di tutti e nello specifico oggi vedremo una soluzione molto interessante per chi è amante delle Serie TV e dei film.

Sky per qualche settimana mette a disposizione un pacchetto con Sky TV con Netflix e Sky Cinema ad un prezzo bloccato per 18 mesi davvero incredibile!

Sky TV: offerta sensazionale!

L'offerta di oggi offre la visione del pacchetto Sky TV con tutti gli show, le serie ed i documentari, Netflix Standard con tutti contenuti originali di questa piattaforma streaming oltre ai canali Sky Cinema a soli 19,90 euro per 18 mesi. A partire dal 19° mese, il costo mensile ammonterà a 44 euro.

L'offerta in questo caso è disponibile con Sky via internet ed offre quindi la visione dei contenuti esclusivi tramite una connessione internet.

Incluso nell'offerta troviamo anche l'app Sky Go che permette di vedere film e Serie di Sky anche in mobilità. Per Netflix, invece, bisognerà utilizzare l'omonima applicazione.

Ricapitolando, vediamo cosa offre Sky con i suoi pacchetti TV e Cinema:

Sky TV : con questo pacchetto è possibile vedere moltissimi contenuti, dagli show alle serie TV, dai documentari alle news di Sky TG 24.

: con questo pacchetto è possibile vedere moltissimi contenuti, dagli show alle serie TV, dai documentari alle news di Sky TG 24. Sky Cinema : offre la possibilità di vedere oltre 200 prime visioni all'anno ed un numero altrettanto grande di film Sky Original e contenuti Peacock .

: offre la possibilità di vedere oltre all'anno ed un numero altrettanto grande di film Sky Original e contenuti . Netflix: il servizio di streaming più famoso al mondo è incluso grazie ad Intrattenimento Plus con la visione in contemporanea di 2 schermi in HD.

Tutti questi servizi vengono erogati da Sky via internet e dunque sarà necessario disporre di una connessione flat! Sky offre anche la sua Fibra forte come Ibra a soli 24,90 euro mensili sempre per 18 mesi e senza vincoli.

Per l'attivazione è previsto un costo di 9 euro che prevede anche la consegna del decoder Sky Q.