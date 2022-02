Sky: ecco la Fibra Forte come IBRA a 24,90€

L'offerta di Sky Fibra è davvero forte come Ibra. Il campione svedese ha deciso infatti di metterci la firma garantendo che il servizio è davvero di qualità.

Con la sottoscrizione della promo in Fibra potete provare per 30 giorni senza a soli 9 euro i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix!

Fibra Sky: è davvero forte come IBRA?

Questa soluzione offre internet senza limiti in FTTC o in FTTH – tecnologie disponibili a seconda della copertura – con un picco di velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con il modem Sky Wifi Hub incluso. Tutto questo a soli 24,90 euro ogni mese, anziché di 29,90 euro. L'offerta in questione ha un prezzo garantito per 18 mesi. Dopo tale scadenza, il contratto proseguirà a 29,90 euro come da listino standard.

Nel contributo richiesto ogni mese troviamo le chiamate a consumo verso i mobili a soli 19 centesimi al minuto con scatto alla risposta sempre di 19 centesimi. Mentre, chiamando i numeri fissi si pagherà solo lo scatto alla risposta senza la tariffazione per ogni minuto di conversazione. In alternativa, però, è possibile aggiungere con 5 euro mensili, minuti senza limiti nazionali verso tutti.

L'offerta in questione non ha alcun vincolo contrattuale. Questo significa che sarete liberi di disdire o cambiare gestore senza dover pagare costose penali come solitamente succede con altri gestori.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione è di soli 20 euro una tantum con il pacchetto Sky WiFi e Prova Sky Q a 9 euro per 30 giorni. In caso contrario, l'entry fee è pari a 29 euro. In entrambi i casi, l'ammontare iniziale è comunque scontato.

L'offerta Sky Fibra non prevede impegni contrattuali di alcun tipo. Attenzione però, in caso di recesso o migrazione ad altro operatore sarà necessario restituire il modem in comodato d'uso presso un Punto Vendita Sky.