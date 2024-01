Sky TV + Cinema con Netflix, Paramount Plus e Buono Amazon ecco la PROMO

La nuova offerta Sky è la proposta più ricca e conveniente del momento per accedere a un abbonamento davvero completo. Per i nuovi clienti, infatti, è ora possibile attivare il bundle composto da Sky TV, Netflix con piano Base e Sky Cinema con Paramount Plus incluso.

Questo bundle è disponibile con un prezzo scontato di 29,90 euro al mese per 18 mesi e senza vincoli di permanenza successivi. Da notare, inoltre, che, per tutti i nuovi utenti, c’è la possibilità di aggiungere altri pacchetti come Sky Calcio (+5 euro) e Sky Sport (+14 euro).

Per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta è incluso un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Per richiedere l’attivazione della promozione basta visitare il sito ufficiale di Sky e cliccare poi sul tasto Acquista online.

Tutti i dettagli dell’offerta Sky con Buono Amazon incluso

Con la promozione in corso è possibile attivare un abbonamento con:

Sky TV con tutte le serie TV, i documentari e gli show di Sky

con tutte le serie TV, i documentari e gli show di Sky Sky Cinema con Paramount Plus

con Paramount Plus Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o al Premium pagando la differenza

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o al Premium pagando la differenza Sky Go

possibilità di aggiungere Sky Calcio (+5 euro) e Sky Sport (+14 euro)

La promozione prevede un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi, nessun vincolo alla fine del periodo promozionale e un costo una tantum di 9 euro per Sky Q via Internet (con Sky Q via satellite invece la spesa iniziale è di 99 euro una tantum). Su tutte le versioni dell’offerta è sempre incluso un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

Per accedere alla promozione c’è tempo fino al prossimo 14 di gennaio. L’offerta è attivabile in esclusiva online, cliccando sul box qui di sotto per raggiungere il sito dell’operatore e poi premendo sul tasto Acquista online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.