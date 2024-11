Sky e Now: le principali uscite di dicembre 2024

Sky e NOW stanno programmando un dicembre 2024 ricco di novità. Tra film e serie TV avrai solo l’imbarazzo della scelta. Cosa stai aspettando? Se ancora non lo hai fatto, sfrutta l’offerta di NOW per ottenere in streaming live e on demand tutti i contenuti Sky. Attiva ora l’abbonamento da soli 6,99€ al mese!

Ti aspetta un mese di dicembre davvero spettacolare, per un Natale 2024 all’insegna delle emozioni e del divertimento con la tua famiglia, davanti a Sky o NOW. Vediamo le principali novità in arrivo con un calendario davvero completo ed entusiasmante.

Sky e NOW: film e serie TV in arrivo a dicembre 2024

Ecco i migliori film e le più attese serie TV in arrivo a dicembre 2024 su Sky e NOW.

2 dicembre Piedone – Uno sbirro a Napoli

Salvatore Esposito interpreta un ispettore di polizia che raccoglie l’eredità spirituale del leggendario commissario Rizzo, reso immortale da Bud Spencer. Ambientata tra i vicoli di Napoli, questa nuova serie Sky Original promette di mescolare azione, umorismo e un pizzico di nostalgia, offrendo un omaggio moderno a un personaggio iconico del cinema italiano.

4 dicembre Chicago Med (S.10), Chicago Fire (S.13), Chicago PD (S.12)

Il trio di serie ambientate a Chicago torna con nuove emozionanti stagioni. Medici, pompieri e poliziotti continuano a salvare vite e combattere il crimine nella Città del Vento, affrontando sfide professionali e personali sempre più complesse. Azione, dramma e colpi di scena sono garantiti in queste amate serie firmate Dick Wolf.

20 dicembre Yellowstone (stagione finale)

L’epica saga western della famiglia Dutton giunge al suo drammatico epilogo. Dopo la scioccante morte di John Dutton, i suoi figli Beth e Kayce cercano di scoprire la verità, mentre Jamie tenta di insabbiare tutto. La lotta per il controllo del ranch si fa sempre più intensa, con colpi di scena e tradimenti che terranno incollati gli spettatori fino all’ultimo minuto.

25 dicembre Wonka

Il film natalizio per eccellenza arriva su Sky Cinema. Questa nuova interpretazione delle origini del famoso cioccolataio Willy Wonka promette di incantare grandi e piccini con la sua magia, la sua musica e il suo messaggio di speranza e creatività. Un’avventura dolce e colorata perfetta per le feste.

30 dicembre The Walking Dead: The Ones Who Live

Rick Grimes e Michonne tornano in questo attesissimo spin-off della serie zombie più famosa di sempre. I due protagonisti si ritrovano in un mondo post-apocalittico, affrontando nuove minacce e lottando per ricostruire la loro vita insieme. Tra azione, suspense e momenti emozionanti, questa serie promette di riaccendere la passione dei fan per l’universo di The Walking Dead.



