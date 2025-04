Formula 1, GP Giappone 2025: ecco l'offerta dedicata di Sky

Questa domenica si corre il Gran Premio del Giappone di Formula 1, terza prova del Mondiale 2025: diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW, con partenza alle ore 7:00 del mattino. Per l’occasione, la pay-tv sta proponendo un’offerta dedicata, grazie alla quale i nuovi clienti possono accedere a tutti i contenuti di Sky a 9 euro per 30 giorni.

Intanto, le qualifiche di sabato si sono concluse con il giro più veloce di Max Verstappen, autore di un Q3 da fantascienza, andando perfino oltre a quelle che erano le previsioni del simulatore Red Bull. Al suo fianco in prima fila ci sarà Lando Norris con la McLaren, terzo il suo compagno di squadra Oscar Piastri, con Leclerc su Ferrari a completare la seconda fila. Seguono poi i piloti Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente in quinta e sesta posizione, mentre per trovare l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, bisogna scendere fino all’ottavo posto, alle spalle anche dell’altro rookie Hadjar su Racing Bull. Chiudono la top 10, infine, Alex Albon (Williams) e il britannico Oliver Bearman su Haas.

L’offerta di Sky per vedere il Gran Premio del Giappone

In occasione del weekend di Formula 1 e del nuovo turno di Serie A (questa sera sarà trasmessa la diretta dell’anticipo Milan-Fiorentina), Sky ripropone l’offerta da 9 euro per 30 giorni, periodo durante il quale i nuovi clienti avranno accesso a tutti i contenuti di Sky Sport, Sky Calcio, Sky TV e Sky Cinema, insieme all’intero catalogo di Netflix, Paramount+ e discovery+. Al termine, il piano non si rinnoverà: ciò significa che chi vorrà potrà continuare a vedere Sky sottoscrivendo una delle offerte disponibili, altrimenti non dovrà fare nulla, se non restituire il decoder che si riceverà dopo l’attivazione dell’offerta. A questo proposito, infine, il regolamento dell’iniziativa chiarisce che non sono previsti costi di attivazione.