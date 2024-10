Sky e Now: tutte le novità in arrivo a novembre 2024

Novembre 2024 su Sky e NOW sarà un mese davvero scoppiettante. Infatti, sono previste tantissime novità in arrivo sulle due piattaforme. Scegli NOW se vuoi goderti tutti i contenuti in streaming ovunque tu sia, come a casa. Il prezzo è in offerta speciale.

Sky e NOW: tutti i film in arrivo a novembre 2024

Vediamo tutti i film e le prime visioni in arrivo a novembre 2024 su Sky e NOW.

3 novembre

Drive-Away Dolls

Una commedia su un’improbabile coppia di donne che parte per un viaggio pieno di avventure e scontri con criminali.

Back to Black

Biopic sulla vita e la carriera di Amy Winehouse, esplorando la sua ascesa e le sue battaglie personali.

Dall’alto di una Fredda Torre

Un thriller psicologico in cui un uomo deve affrontare segreti sepolti durante una solitaria permanenza su una torre.

65 – Fuga dalla Terra

Un’epica di fantascienza su un pilota che scopre di essere atterrato sulla Terra preistorica dopo un incidente spaziale.

10 Lives – Un Gatto Fortunato

Una commedia animata su un gatto che, con le sue dieci vite, impara il valore della famiglia e dell’amicizia.

The Fall Guy

Un ex stuntman viene coinvolto in un intrigo mentre lavora su un film che si trasforma in una missione pericolosa.

Love Again

Una romantica commedia che esplora le seconde opportunità nell’amore quando un messaggio accidentalmente cambia due vite.

Monkey Man

Un ex detenuto cerca di vendicarsi contro coloro che lo hanno incastrato in una Mumbai distopica.

Te l’Avevo Detto

Una commedia brillante su due amici che cercano di evitare i guai ma finiscono sempre in situazioni esilaranti.

If – Gli Amici Immaginari

Un’avventura fantastica in cui un uomo adulto riscopre i suoi amici immaginari d’infanzia per risolvere problemi reali.

Il Colore Viola

Dramma intenso su due sorelle afroamericane che lottano per la sopravvivenza e la dignità nel sud degli Stati Uniti.

Una Storia Nera

Thriller psicologico su un crimine efferato che sconvolge una tranquilla comunità di provincia.

La Coda del Diavolo

Un horror soprannaturale ambientato in un ospedale, dove una giovane infermiera scopre un oscuro segreto.

Shoshana

Un dramma storico su una donna ebrea che si unisce alla resistenza contro i nazisti in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sei Fratelli

Una saga familiare che segue sei fratelli cresciuti in condizioni difficili, esplorando i loro legami e rivalità.

Serie TV in arrivo a novembre 2024

Vediamo adesso tutte le serie TV in arrivo a novembre 2024 su Sky e NOW

5 novembre

The Neighborhood (stagione 3, doppio episodio dal lunedì al venerdì)

Una sitcom che esplora il divertente confronto culturale tra una famiglia afroamericana e i loro nuovi vicini.

Il Giorno dello Sciacallo (stagione 1, Sky Atlantic, doppio episodio ogni venerdì)

Un thriller su un assassino incaricato di eliminare un leader politico in una caccia internazionale.

Creature Grandi e Piccole (stagione 3, Sky Serie, doppio episodio ogni sabato)

Serie drammatica che segue le vicende di un giovane veterinario nelle campagne inglesi.

Yellowstone (stagione 5, Sky Atlantic, parte 2)

Un dramma familiare incentrato su un potente allevatore e i suoi sforzi per proteggere il proprio ranch.

Dune: Prophecy (stagione 1, Sky Atlantic, ogni lunedì alle 21.15)

Una serie fantascientifica ambientata nell’universo di Dune, incentrata sulle profezie legate al pianeta Arrakis.

Dostoevskij (miniserie, Sky Atlantic, doppio episodio ogni mercoledì alle 21.15)

Un crime-drama basato sulla vita e le opere dello scrittore russo, intrecciato a una trama di mistero e omicidio.

