Siri: le funzionalità AI pronte ad evolversi

Nell’era dell’innovazione tecnologica, Siri, l’assistente di iPhone, è diventato un punto focale di discussione. La crescente necessità di un’integrazione più profonda e convincente dell’intelligenza artificiale ha portato gli utenti a desiderare di più da Siri. In vista del CES 2024, l’evento tecnologico di maggiore rilievo a livello mondiale, si nutre la speranza di ottenere importanti notizie sull’innovazioni per Siri e le sue funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Gli utenti, in primis, desiderano vedere un’evoluzione significativa di Siri in iOS 18 e un’introduzione di diverse funzionalità AI integrate su tutti gli iPhone. Le voci di corridoio sembrano promettere sviluppi interessanti per il futuro di Siri. Ecco, quindi, cosa manca e quale potrebbe essere le novità su iPhone per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e Siri.

Il futuro di Siri

Secondo un leaker, Siri GPT potrebbe subire un miglioramento significativo, in particolare per quanto riguarda l’integrazione con l’ecosistema Apple, incluso l’iPhone. Nulla di confermato, ma in futuro Siri, potrebbe essere in grado di rispondere alle richieste per servizi esterni a cui l’utente è iscritto o abbonato. Al momento, i limiti di Siri con GPT sono notevoli e gli utenti sperano che queste barriere vengano progressivamente ridotte, portando a un’evoluzione più fluida e significativa di Siri.

Nonostante l’utilizzo di GPT tramite l’app comandi rapidi, Siri non è ancora in grado di gestire completamente l’iPhone e di creare scorciatoie e automazioni complesse utilizzando il linguaggio naturale. L’app comandi rapidi dell’iPhone può aiutare a superare questo limite, permettendo di sfruttare al massimo le funzioni del dispositivo. Tuttavia, il processo di integrazione non è completamente intuitivo e quindi non viene utilizzate dagli utenti iPhone.

SiriGPT prima dell’evoluzione

Mentre si attendono le novità di Siri e AI, è importante conoscere come sfruttare l’integrazione di Siri e GPT attraverso l’app “comandi rapidi”. Le scorciatoie sono funzioni che consentono di creare utili automazioni, come attivare e disattivare il blocco della rotazione dello schermo durante la visione di un video, impostare la modalità di risparmio energetico a un livello di batteria specifico o riprodurre un suono quando la carica della batteria dell’iPhone raggiunge un livello specifico. Nei modelli più recenti, come l’iPhone 15 Pro, è possibile anche creare scorciatoie utilizzando il pulsante Azione. Ma oltre alle azioni più comuni, l’app “comandi rapidi” permette di integrare ChatGPT e trasformare Siri in un assistente virtuale intelligente.

Come sfruttare i comandi rapidi per ottenere Siri GPT

SiriGPT rappresenta un passo avanti nell’automazione dei processi tramite voce o testo. L’integrazione mira a velocizzare e sfruttare al massimo tutte le funzionalità dell’iPhone. Non solo, ma permette anche di risolvere problemi e ottenere informazioni dirette senza la necessità di aprire alcuna app, semplicemente chiedendo a Siri GPT di risolvere il problema o fornire le informazioni richieste. È indubbio che una versione di Siri più intelligente è fondamentale per un controllo personalizzato e immediato dell’iPhone.

Un tale sviluppo era stato anticipato alla fine di gennaio 2023, ma a oggi non ha ancora avuto un riscontro reale né un progresso soddisfacente. L’attesa richiede tempo e al momento non si può affermare che Siri abbia un’integrazione completa e nativa tra le sue funzionalità. Tuttavia, esiste un’alternativa: è infatti possibile integrare Siri ChatGPT tramite l’app “comandi rapidi”. Per iniziare a utilizzare l’AI anche su iPhone e avvicinarsi sempre più alle funzionalità di un Siri più evoluto e intelligente, in attesa delle novità. Ecco come associare l’accesso vocale di ChatGPT al tasto azione su iPhone:

Accedere alle impostazioni su iPhone;

Scorrere verso il basso fino al menu “Pulsante Azione”;

Scorrere fino all’opzione “Scorciatoia”;

Selezionare “Scegli una scorciatoia”;

Scorrere fino a trovare “ChatGPT” o “SiriGPT”;

Scegliere la scorciatoia esistente “Avvia conversazione vocale”.

Al termine della configurazione, il tasto azione può essere utilizzato per avviare la sessione vocale con ChatGPT.

Integrare SiriGPT su tutti gli iPhone

Per coloro che non dispongono del tasto azione, esiste comunque la possibilità di associare Chat GPT con Siri. Sebbene possa sembrare complesso, poiché richiede una chiave API, il processo è in realtà molto semplice. Sicuramente il passaggio più ostico potrebbe risultare quello di recuperare la chiave API, nell’effettivo però la chiave API può essere recuperata su platform.openai.com accedendo con il proprio account e procedendo su “Personal” e “View API Keys”. Infatti, è sufficiente creare una nuova chiave su “Create new secret key” e copiarla. Successivamente, questa chiave può essere inserita nell’app “comandi vocali” su SiriGPT nello spazio “Testo: ADD API KEY HERE”.

Una volta recuperata la chiave API, ecco come procedere per utilizzare ChatGPT con Siri sfruttando l’app Comandi Vocali:

Creare o accedere all’account Open AI;

Installare l’applicazione Comandi Rapidi;

Cercare SiriGPT;

Aggiungere il comando rapido per utilizzare Chat GPT con Siri;

Creare la propria chiave API;

Tenere premuto SiriGPT;

Procedere su modifica;

Inserire la chiave API nel comando rapido su “Testo”;

Avviare il comando rapido.

In attesa dell’evoluzione di Siri, l’applicazione comandi vocali permette in breve tempo di ottenere GPT su Siri come assistente intelligente.