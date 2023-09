Come sostituire Siri con ChatGPT su iPhone 15 Pro

ChatGPT è chiaramente anni luce avanti a Siri quando si tratta di rispondere a richieste specifiche che non sono state preimpostate dagli ingegneri Apple, o di generare contenuti creativi come testi e immagini che sembrano scritti da un essere umano. Tuttavia, su iPhone, ha alcune limitazioni rispetto a Siri, che è più adatto a gestire il telefono, scrivere e inviare messaggi senza aprire l’iPhone, tramite voce o, più in generale, interagire con le applicazioni.

Grazie all’applicazione Apple Shortcuts (permette di creare dei comandi personalizzati), era già possibile integrare ChatGPT con Siri. Tuttavia, il comando per attivare ChatGPT tramite Siri risulta un po’ macchinoso. Ad esempio, è possibile dover dire “Siri, chiedi a ChatGPT di…“. Questo può rendere l’interazione meno fluida e naturale. Purtroppo, fino al modello 15 degli iPhone, non esiste un modo per aggirare questa limitazione e comunicare direttamente con ChatGPT tramite Siri.

Come rimpiazzare Siri con ChatGPT su iPhone 15 Pro / Max

Su iPhone 15 Pro le cose sono diverse. Su questi modelli, una piccola innovazione cambia completamente le carte in tavola, senza che Apple debba autorizzare ufficialmente la sostituzione del suo assistente vocale con un altro. Questa novità è il nuovo pulsante Azione, che si può programmare con una scorciatoia per eseguire rapidamente una o più azioni. Ad esempio, è possibile premere questo pulsante per fare direttamente una domanda a ChatGPT.

Ecco come fare:

Scaricare l’applicazione ufficiale di ChatGPT dall’App Store.

Andare su Impostazioni > Pulsante Azione > Scelta rapida.

Selezionare Scegli una funzione.

Selezionare l’applicazione ChatGPT.

Per impostazione predefinita, premendo il pulsante Azione si aprirà immediatamente l’applicazione ChatGPT. I colleghi di ZDNET suggeriscono che un abbonamento a ChatGPT Plus consente di interagire direttamente con ChatGPT a voce, senza creare una scorciatoia specifica. Gli abbonati alla versione premium hanno comunque diritto a una serie di vantaggi.

Hanno accesso al modello GPT-4 più avanzato e una modalità che consente di attingere dati direttamente da Internet, tra le altre cose. Tuttavia, se si vuole avere gli stessi vantaggi senza spendere nulla, basta scaricare l’applicazione Bing Chat di Microsoft e impostarla come assistente predefinito sul pulsante Azione.

Qualunque sia l’approccio scelto, d’ora in poi, premendo il pulsante Azione sul bordo in titanio del proprio iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max sarà possibile interagire direttamente con ChatGPT senza dover passare per forza per Siri.

