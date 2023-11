Signal, l'app per le chat sicure: cos'è e come utilizzarla

Trovare l’applicazione di messaggistica più adatta tra le numerose proposte disponibili, può rilevarsi più complicato del previsto. Anche perché le applicazioni possono sembrare simili a prima vista, ma ognuna ha le sue caratteristiche distintive. Se l’esigenza è quella di utilizzare un’app per inviare messaggi con un livello di sicurezza elevato, senza pubblicità, tracciamento o cookie invasivi, allora Signal potrebbe essere la soluzione ideale. Un’app di messaggistica comoda e pratica, scaricabile sia su PC che su dispositivi mobili. Ecco come funziona Signal e come scaricarla.

Signal: l’app sicura

L’applicazione di messaggistica Signal, disponibile sugli store da diversi anni, ha visto un aumento della sua popolarità in un periodo relativamente recente. Il successo è dovuto al fatto che sempre più utenti cercano una maggiore privacy sul web in generale e sulle app che scaricano, come quelle per la messaggistica. Le caratteristiche principali di questa app sono la sua crittografia end-to-end e la sua struttura indipendente. Questo significa che non ha pubblicità e, quindi, nessun incentivo a tracciare gli utenti. Inoltre, è un’app gratuita di messaggistica, comoda e intuitiva, utilizzabile sia su smartphone Apple e Android sia tramite desktop. Per iscriversi, è sufficiente un numero di telefono. Dopodiché, è possibile inviare messaggi o effettuare chiamate vocali o videochiamate con gli amici, sia individualmente sia in gruppo, e utilizzare reazioni emoji o adesivi, proprio come in altre app.

La preoccupazione principale degli utenti riguarda la sicurezza e la privacy, ma l’app mantiene le sue promesse. Come specificato in precedenza, le comunicazioni su Signal sono crittografate end-to-end. In particolare, i messaggi possono essere visualizzati solo dagli utenti dell’app e non è possibile per l’azienda stessa risalire al contenuto dei messaggi, per qualsiasi motivo. Questa protezione si estende anche alle foto, agli adesivi e ad altri contenuti. Sebbene la crittografia end-to-end sia presente anche in altre applicazioni di messaggistica famose, come WhatsApp, sembra che Signal sia il migliore in questo settore.

Signal non solo crittografia end- to-end

La crittografia end-to-end non è l’unico fattore che rende Signal un’app sicura che tutela la privacy degli utenti. Infatti, la privacy va oltre il semplice fatto che il contenuto dei messaggi sia crittografato. L’app offre anche la possibilità di impostare l’eliminazione dei messaggi inviati dopo determinati intervalli di tempo. Inoltre, non raccoglie alcun tipo di dato sull’utente che scarica e utilizza l’app, tra l’altro l’unico dato richiesto è il numero di telefono. Un processo che si traduce in un’assenza di dati da parte di Signal, che di conseguenza non può e non ha dati da condividere con app terze o altre autorità.

Come scaricare Signal

Per usufruire di tutte queste caratteristiche, è sufficiente scaricare l’applicazione su un dispositivo mobile o sul PC. Il processo è semplice e pratico: basta accedere allo store di riferimento e scaricare l’app. Ecco come scaricare Signal sull’App Store di Apple:

Aprire l’App Store;

Cercare “Signal”;

Procedere su “Ottieni”;

Selezionare “Installa”;

Accedere con il proprio ID Apple.

Ecco invece come installare Signal su un dispositivo Android:

Aprire il Google Play Store;

Cercare “Signal”;

Toccare “Installa”;

Attendere che l’installazione sia completata;

Aprire l’app e seguire le istruzioni per configurare l’account.

Come installare Signal su PC

Per ottenere l’applicazione sul proprio computer, il processo è altrettanto semplice e veloce. Ecco i passaggi da seguire:

Visitare il sito ufficiale di Signal;

Selezionare “Scarica per Windows” ;

; Una volta scaricato il file, aprirlo dalla cartella “Download” e attendere il caricamento dell’applicazione.

Dopo l’installazione, l’applicazione si aprirà automaticamente. A questo punto, è necessario collegare il telefono associato al numero di telefono da utilizzare. Per collegare il telefono, seguire questi passaggi:

Aprire l’app Signal sul computer, dove verrà visualizzato un QR code;

Aprire l’app Signal sullo smartphone;

Nelle impostazioni dell’app, selezionare “Dispositivi collegati”;

Procedere su “Collega un nuovo dispositivo”;

Scansionare il QR code visualizzato sul computer con lo smartphone.

Una volta completati questi passaggi, Signal sarà presente sul desktop del computer, sincronizzata con il telefono. Questo permette di utilizzare Signal con la comodità e la praticità di un PC.

Come utilizzare Signal

Signal è un’applicazione di messaggistica che offre una serie di funzionalità, molte delle quali sono comuni ad altre applicazioni di messaggistica. Tutte le sue funzionalità la rendono un’applicazione di messaggistica completa e sicura. Partendo da quelle base che includono l’invio di messaggi di testo, messaggi vocali, foto, video, GIF, contatti, posizione e file. Oltre, alla possibilità di effettuare chiamate audio e videochiamate.

Nell’app Signal, è possibile avviare una chat di gruppo con altri contatti che la utilizzano e inviare adesivi crittografati. Invece, per personalizzare le chat, è possibile attivare o disattivare le conferme di lettura, gli indicatori di digitazione, scegliere se visualizzare o meno le chiamate nell’elenco dei recenti e decidere di inoltrare tutte le chiamate tramite un server Signal per evitare di rivelare il proprio indirizzo IP. È anche possibile selezionare suoni di messaggi diversi per ciascuna chat e disattivare l’audio di chat specifiche. Per migliorare la privacy, è possibile impedire che la schermata della chat venga visualizzata nel resoconto dell’app su iOS. Inoltre, se necessario è possibile anche bloccare l’applicazione con un codice, questo permette di generare un blocco di accesso e proteggere ulteriormente i propri dati.