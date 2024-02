SHOCK AMAZON: Proiettore bluetooth Full HD con il 72% di sconto

Preparati a portare davvero il cinema a casa tua con questo proiettore bluetooth Full HD: Amazon oggi offre un clamoroso sconto del 72% che ti permette di acquistarlo a soli 129,99 euro invece di 459,99. Un’opportunità imperdibile su un prodotto versatile e che è compatibile con diversi dispositivi.

Proiettore bluetooth in offerta: le caratteristiche

Questo proiettore bluetooth è la soluzione perfetta per trasformare il tuo spazio in un cinema domestico. Dotato di una vasta gamma di porte, tra cui HDMI, USB, VGA, AV e SD, è facile collegare dispositivi come smartphone, PC, laptop, lettori multimediali, console di gioco e molto altro ancora. Puoi anche montarlo a soffitto e proiettare uno schermo di dimensione variabile da 42 a 300 pollici.

Grazie ai moduli WiFi e Bluetooth, il proiettore consente il mirroring rapido e senza problemi dei dispositivi mobili e la connessione ad altoparlanti o cuffie Bluetooth. La risoluzione nativa di 1080p, con supporto per i video 4K, assicura immagini chiare e dettagliate, mentre la luminosità di 13.000 lux e il rapporto di contrasto di 12.000:1 garantiscono un’esperienza visiva coinvolgente.

Non preoccuparti del rumore, perché il proiettore include un sistema avanzato di raffreddamento che riduce il rumore della ventola fino al 50%, garantendo un ambiente a bassa rumorosità ideale per una serata cinematografica.

Insomma, rivoluziona il concetto di cinema casalingo e portati a casa questo proiettore bluetooth con uno sconto clamoroso del 72% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.