Scopri come generare QR Code efficaci

I QR code sono diventati molto diffusi negli ultimi anni, come si può notare quando si va al ristorante e si cerca il menu. Ma cosa sono? I QR Code sono dei codici a barre bidimensionali che contengono diverse informazioni, come link, testi, contatti, email, SMS, WiFi e altro ancora. Sono molto comodi in quanto si possono scansionare con lo smartphone o con un lettore apposito e si possono usare per vari scopi, come la promozione di un prodotto, la condivisione di un contenuto, la semplificazione di un’azione o la creazione di una connessione. Per generare un QR Code efficace leggibile e personalizzato è necessario utilizzare dei servizi online gratuiti o a pagamento.

Come generare QR Code online

Per generare QR Code online sono presenti dei siti web che offrono la possibilità di creare il QR Code, inserire le informazioni da codificare, personalizzare il design del QR Code, aggiungendo colori, loghi, forme e cornici e scaricare il file immagine del codice. Come QRcode Monkey e QRCode Generator.

Nel primo caso QRCode Monkey è uno dei siti più popolari per generare QR Code online, permette di creare codici a barre di alta qualità e risoluzione, con diverse opzioni di personalizzazione. Si può aggiungere il logo o un’immagine al centro del codice, cambiare i colori e le forme dei pixel e degli angoli e scegliere una cornice tra quelle disponibili. Inoltre, la scelta è molto ampia per i diversi tipi di QR Code, come URL, testo, e-mail, SMS, WiFi e Bitcoin. Una volta creato il QR Code è scaricabile come PNG, SVG, PDF o EPS. Per usare QRCode Monkey è necessario collegarsi al sito e poi seguire questi passaggi:

Scegliere il tipo di QR Code;

Inserire le informazioni da codificare nel campo corrispondente;

Cliccare sul pulsante Crea QR Code, per vedere l’anteprima del codice;

Personalizzare il design del codice;

Impostare la risoluzione del codice;

Cliccare sul pulsante Scarica PNG.

Nel secondo caso QRCode Generator è un sito similare per generare QR Code online in modo semplice, permette di creare codici a barre bidimensionali contenenti link, testi, contatti, email o SMS. Anche in questo caso si può personalizzare il colore del codice e aggiungere un logo o un’immagine al centro. Il sito permette anche di tracciare le scansioni del codice e di modificarlo in qualsiasi momento. Per usare QRCode Generator gratuitamente basta collegarsi al sito e poi procedere con qualche semplice passaggio, nello specifico:

Scegliere il tipo di QR Code;

Inserire le informazioni da codificare nel campo corrispondente;

Personalizzare il colore del codice o aggiungere un logo o un’immagine;

Premere download, al termine della generazione.

QR Code Professionali

Sono però presenti anche i piani a pagamento per generare QR Code con maggiori professionalità e possibilità di personalizzazione. Prima di sottoscrivere un piano a pagamento è possibile usufruire della prova gratuita del sito online, come spiegato precedentemente, Nello specifico, il piano QR Code GeneratorPRO permette di creare QR code professionali con mille e più funzioni. Il programma a pagamento permette di usufruire della modifica del contenuto, del download con risoluzione migliore e ottimizzazione delle campagne con gli approfondimenti. Analizziamo nel dettaglio queste funzioni:

Modifica del contenuto in qualsiasi momento : se si rileva un errore o si desidera cambiare il tipo di codice QR dopo la stampa, è possibile modificare il contenuto del codice QR con facilità, senza la necessità di ristamparlo.

: se si rileva un errore o si desidera cambiare il tipo di codice QR dopo la stampa, è possibile modificare il contenuto del codice QR con facilità, senza la necessità di ristamparlo. Download ad alta risoluzione : è possibile scegliere tra diversi formati di file, come JPG, PNG, SVG o EPS, per scaricare i codici QR ad alta risoluzione. In questo modo, i codici QR saranno sempre chiari e leggibili, indipendentemente dal materiale su cui sono stampati.

: è possibile scegliere tra diversi formati di file, come JPG, PNG, SVG o EPS, per scaricare i codici QR ad alta risoluzione. In questo modo, i codici QR saranno sempre chiari e leggibili, indipendentemente dal materiale su cui sono stampati. Organizzazione semplice ed efficace: è possibile etichettare i codici QR e creare cartelle per mantenere in ordine la campagna. Così si potrà focalizzare l’attenzione sulle prestazioni e sul design dei codici QR, senza confondersi tra i vari file.

semplice ed efficace: è possibile etichettare i codici QR e creare cartelle per mantenere in ordine la campagna. Così si potrà focalizzare l’attenzione sulle prestazioni e sul design dei codici QR, senza confondersi tra i vari file. Collaborazione online sicura: è possibile invitare il proprio team a collaborare alla campagna, assegnando loro il proprio login e controllando cosa possono modificare e vedere sulla dashboard del codice QR.

sicura: è possibile invitare il proprio team a collaborare alla campagna, assegnando loro il proprio login e controllando cosa possono modificare e vedere sulla dashboard del codice QR. Aumento della consapevolezza del marchio : è possibile personalizzare l’URL breve del codice QR con il nome del proprio prodotto o della propria azienda, per rendere il codice QR più riconoscibile e memorabile.

: è possibile personalizzare l’URL breve del codice QR con il nome del proprio prodotto o della propria azienda, per rendere il codice QR più riconoscibile e memorabile. Ottimizzazione delle campagne con gli approfondimenti: è possibile monitorare le scansioni dei codici QR e analizzare i dati in tempo reale, aggiungendo informazioni sulla campagna come la data di inizio, il supporto su cui si trova e quante copie sono state stampate.

Come rendere efficaci i QR Code

Generare QR Code non basta per renderli efficaci, bisogna anche seguire alcune buone pratiche per far sì che i codici siano leggibili e utili. È infatti necessario utilizzare dei servizi online o dei software professionali per generare i propri QR Code, per creare codici di alta qualità e risoluzione, con diverse opzioni di personalizzazione. Scegliere il tipo di QR Code più adatto all’esigenza, valutando il tema, il target e lo scopo di utilizzo. Ricordando di personalizzare il design del codice in base al contento scegliendo colori, i loghi, le forme e le cornici che si adattano allo stile e al messaggio da trasmettere. Sicuramente la parte più importante è il test, infatti, è sempre necessario testare il QR Code prima di stamparlo o diffonderlo. Per farlo, basterà usare diversi dispositivi e app per scansionare il codice e verifica che funzioni correttamente e che apra il contenuto desiderato. Questo è indispensabile per correggere eventuali errori o problemi prima della pubblicazione del codice. E infine, completare il QR Code con un call to action accanto per invogliare gli utenti a scansionarlo. Ad esempio, “Scansioni il codice per scoprire il nostro menu digitale”. Nonché una breve spiegazione del contenuto del QR code una volta scansionato.