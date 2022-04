Scopri AVG, il miglior antivirus oggi in offerta al 33% di sconto

I prodotti AVG sono i migliori sul mercato. Garantiscono una protezione avanzata dei tuoi dispositivi da attacchi malevoli e cybercriminali. Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti di tutto il mondo che hanno scelto le sue soluzioni è che non interferiscono sulle prestazioni, anzi le ottimizzano.

Se stai cercando un sistema antivirus sicuro e professionale devi assolutamente approfittare dell’offerta di AVG disponibile per tutti i suoi nuovi clienti. Potrai attivare una delle sue due soluzioni al 33% di sconto.

Scopri cosa vuol dire dormire sonni tranquilli lato sicurezza. La licenza in offerta è valida per un anno ed è attivabile su massimo 10 dispositivi contemporaneamente. Un vantaggio davvero importante per poter blindare la privacy, i dati personali e quelli bancari presenti sui propri dispositivi.

AVG: la soluzione economica ma definitiva contro qualsiasi minaccia

Scegli di difendere i tuoi dispositivi e quelli della tua famiglia contro qualsiasi minaccia attivando uno dei due piani in offerta di AVG. Protezione a 360 gradi per un anno e fino a 10 dispositivi in simultanea. Non dovrai più preoccuparti dei cattivi. Ci penserà lui a proteggerti da qualsiasi attacco malevolo.

Acquistando AVG Internet Security potrai stare certo che i cybercriminali con te avranno i giorni contati. Otterrai uno scudo efficace contro ogni pericolosa infezione, anche la più recente. Ecco tutte le funzionalità incluse a soli 59,99 euro all’anno, invece di 89,99 euro:

blocco totale di virus, spyware, ransomware e altri malware in tempo reale;

blocco degli allegati email, download e collegamenti ritenuti non sicuri;

analisi costante di programmi e file per rilevare eventuali minacce nascoste;

aggiornamenti di sicurezza automatici;

protezione file personali con un livello aggiuntivo di protezione ransomware;

blocco dei siti web contraffatti per garantire pagamenti sicuri;

protezione anti-phishing.

Acquistando AVG Ultimate avrai a disposizione il pacchetto più completo con i migliori strumenti antivirus, un tool di ottimizzazione del dispositivo e una VPN. Tutto questo in un’unica soluzione a soli 79,99 euro all’anno, invece di 119,99 euro: