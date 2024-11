Scoperte 15 app pericolose da cancellare subito, come eliminarle

Il team di ricerca mobile di McAfee, nota azienda di sicurezza informatica, ha individuato 15 app pericolose disponibili al download che hanno già collezionato oltre 8 milioni di installazioni. Si tratta di una minaccia globale che sfrutta l’ingegneria sociale. Le destinazioni di questi, come spiegano i ricercatori, “portano a estorsioni, molestie e perdite finanziarie“.

Solitamente queste applicazioni malevole si dividono in tre principali categorie in base al loro metodo di attacco e truffe:

Adware: applicazioni che bombardano gli utenti con pubblicità invasiva e difficile da eliminare; Spyware: applicazioni che raccolgono dati personali e informazioni sensibili senza autorizzazione, lavorando in background; Trojan: software malevoli che si mascherano da app legittime e che lavorano in modo insidioso senza che l’utente se ne accorga.

In questo caso, gli esperti le chiamano in termine tecnico “SpyLoan“. Di cosa si tratta? “Sono applicazioni finanziarie invasive che attirano gli utenti con promesse di prestiti rapidi e flessibili, spesso caratterizzati da tassi bassi e requisiti minimi“, ha spiegato McAfee.

Le 15 app pericolose da cancellare immediatamente

“In definitiva, anziché fornire una vera assistenza finanziaria, queste app possono portare gli utenti in un ciclo di debiti e violazioni della privacy“, ha dichiarato McAfee. Questo è quello che fanno le 15 app pericolose che stanno mettendo in pericolo tutti gli utenti Android. Ecco l’elenco completo in base al numero di download effettuati finora:

App con 1 Milione di Download: Préstamo Seguro-Rápido, seguro (com.prestamoseguro.ss) Préstamo Rápido-Credit Easy (com.voscp.rapido) ได้มาก่ายๆ-สินเชื่อด่วน (com.uang.belanja) RupiahKilat-Dana cair (com.rupiahkilat.best) ยืมอย่างมีความสุข – เงินกู้ (com.gotoloan.cash) เงินมีความสุข – สินเชื่อด่วน (com.hm.happy.money)

App con 500.000 Download: KreditKu-Uang Online (com.kreditku.kuindo) Dana Kilat-Pinjaman kecil (com.winner.rupiahcl)

App con 100.000 Download: Cash Loan-Vay tiền (com.vay.cashloan.cash) RapidFinance (com.restrict.bright.cowboy) PrêtPourVous (com.credit.orange.enespeces.mtn.ouest.wave.argent.tresor.payer.pret) Huayna Money – Préstamo Rápido (com.huaynamoney.prestamos.creditos.peru.loan.credit) IPréstamos: Rápido Crédito (com.credito.iprestamos.dinero.en.linea.chile) ConseguirSol-Dinero Rápido (com.conseguir.sol.pe)

App con 50.000 Download: ÉcoPrêt Prêt En Ligne (com.pret.loan.ligne.personnel)



Probabilmente ti starai chiedendo perché queste app pericolose sono disponibili su store ufficiali. Lo hanno spiegato gli esperti di McAfee: “Nonostante la violazione delle policy, queste app spesso sfuggono ai processi di verifica degli app store e sono disponibili su piattaforme come Google Play, il che le fa apparire affidabili“.

Oltre a eliminarle, se ne hai installata una o più di una sul tuo dispositivo, ricordati di effettuare una scansione con un potente antivirus o ripristinare ai dati di fabbrica lo smartphone per scongiurare qualsiasi infezione. Altre app erano state individuate come pericolose qualche mese fa.