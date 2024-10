Se hai una di queste app sul tuo smartphone eliminala subito

Di recente, GROUP-IB ha scoperto app pericolose legate al trading. Disponibili sia su App Store, per dispositivi iOS, che su Play Store, per dispositivi Android, stanno mettendo in pericolo migliaia di utenti che le hanno scaricate. Queste applicazioni sono davvero molto rischiose per l’utente finale che le utilizza.

Questa volta non si tratta di malware o trojan, bensì di una tecnica nota con il nome di “pig butchering“. In pratica, queste app di trading false promettono alti rendimenti investendo denaro su queste piattaforme. Peccato però che il denaro depositato finiva nelle mani di truffatori senza scrupoli.

Per questo è importantissimo verificare che tu non abbia scaricato una di queste applicazioni e, nel caso avessi registrato i tuoi dati, cancellare l’account. Vediamo quali sono queste applicazioni pericolose e cosa fare nel caso tu le avessi installate e avessi fornito i tuoi dati personali e dettagli di pagamento.

App di trading false: cosa fare se le hai scaricate

In questi giorni non solo devi prestare attenzione ai messaggi truffa da prefisso +44, ma anche a tre app di trading false che sono state scoperte sia su App Store che su PlayStore. Vediamo quindi quali sono nel caso tu le avessi scaricate dagli store di Apple o Android:

SBI-INT (iOS);

(iOS); Finans Insights (Android);

(Android); Finans Trader6 (Android).

Non è così improbabile che qualche utente se le trovi sul suo smartphone. Infatti, le due app disponibili per Android sono state scaricate da oltre 5000 utenti. Il pericolo più grande è che queste applicazioni sono molto abili a fingersi piattaforme di trading e criptovaluta ufficiali e sicure. Ma cosa devi fare se per sbaglio ne hai scaricata una?