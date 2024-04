Sconto SHOCK del 20% sul mouse Corsair Harpoon Pro

Vuoi migliorare il tuo setup da gaming? Porta a casa subito il tuo mouse Corsair Harpoon Pro è attualmente in offerta con uno sconto del 20% su Amazon. Hai l’occasione di aggiudicartelo a soli 23,99€ invece di 29,99€. Questo mouse si distingue per le sue prestazioni eccezionali e per il suo design ergonomico, progettato per garantire comfort e precisione durante le sessioni di gioco più appassionate: non aspettare ancora e aggiudicatelo adesso che è disponibile a un prezzo davvero bassissimo!

Mouse perfetto per il gaming: Corsair Harpoon Pro

Di seguito tutte le caratteristiche che ti dovrebbero convincere a portare a casa il modello Corsali Harpoon Pro! Ovvio, praticamente scontato, l’ottimo sensore ottico ad alta precisione con una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI, che ti garantisce una risposta rapida e una precisione incredibile, anche nei match all’ultimo sangue. Grazie alla tecnologia avanzata, questo mouse è in grado di garantire una tracciatura precisa e fluida su una vasta gamma di superfici, assicurandoti prestazioni ottimali in qualsiasi situazione.

Non da meno, il design super leggero lo rende perfetto per giocare: non ti affaticherai mai, neanche dopo lunghe sessioni in game. I suoi contorni sagomati e la superficie antiscivolo, infatti, ti garantiscono una presa salda e confortevole, riducendo l’affaticamento del polso e della mano, oltre a consentirti una maggiore precisione nei movimenti.

Il Corsair Harpoon Pro è anche dotato di una retroilluminazione RGB regolabile, che consente di personalizzare l’aspetto del mouse con una vasta gamma di effetti luminosi e colori vivaci. Questa caratteristica non solo aggiunge un tocco di stile al mouse, ma consente anche di identificare facilmente le impostazioni e i profili attivi durante il gioco. Portalo a casa subito: finché è in ribasso del 20% su Amazon e il prezzo è a prova di bomba!