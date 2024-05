Chiavetta USB 2-in-1 64GB: copia i dati tra PC e smartphone (17€)

La chiavetta USB SanDisk 2-in-1 fornisce ben 64GB di memoria interna per salvare tutti i tuoi file, immagini, video e altro ancora. Inoltre, è dotata di un ingresso USB 3.1 e di un’uscita USB C, che la rendono compatibile con ogni dispositivo. Da non trascurare la qualità costruttiva, che risulta davvero eccellente.

Non perdere l’opportunità di mettere le mani sulla chiavetta USB SanDisk 2-in-1 ad un prezzo super scontato del 41%: oggi puoi acquistarla su Amazon per soli 17 euro invece di 29 euro.

Crollo di prezzo per la chiavetta USB SanDisk 2-in-1

La chiavetta USB SanDisk 2-in-1 è dotata di un connettore USB reversibile di Tipo C e di un connettore USB tradizionale di Tipo A, permettendoti di trasferire facilmente i tuoi contenuti tra smartphone, tablet o Mac con USB C e computer con USB A. Inoltre, puoi usufruire del backup automatico delle foto con l’app Memory Zone di SanDisk.

Questa chiavetta USB offre elevate prestazioni con una velocità di lettura fino a 150 MB/sec. Il design elegante e l’involucro in metallo, che protegge i connettori, rendono la pendrive non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole.

Le unità disponibili sono limitate, quindi non perdere tempo ed aggiungi al carrello la tua chiavetta USB SanDisk 2-in-1 da 64GB con un risparmio di oltre 12 euro: riceverai il prodotto a casa in pochissimo tempo.