Spazio cloud a vita ad un super prezzo con Internxt

Se ti piace scattare foto e riprendere video con il tuo smartphone, sai bene che uno dei problemi principali è l’esaurimento della memoria del telefono. Vero, esistono dei piani di abbonamento ad hoc come Foto (Apple) o Google One, ma in molte occasioni non sono sufficienti per soddisfare le tue richieste, senza contare che i piani con più spazio d’archiviazione non sono per te sostenibili.

Online ci sono però anche altre soluzioni, non solo più economiche ma anche più sicure. Una delle migliori è Internxt, che offre uno spazio cloud crittografato a vita ad un ottimo prezzo grazie all’ultima promozione.

Spazio cloud a vita di Internxt a prezzo stracciato

Con la promozione in corso, i piani a vita di Internxt sono disponibili a partire da 199 euro invece di 499 euro. Ecco i prezzi scontati:

2 TB : 199 euro invece di 499 euro (un unico pagamento)

: 199 euro invece di 499 euro (un unico pagamento) 5 TB : 299 euro invece di 999 euro (un unico pagamento)

: 299 euro invece di 999 euro (un unico pagamento) 10 TB: 499 euro invece di 1.999 euro (un unico pagamento)

Tutti i piani includono uno spazio d’archiviazione crittografato, la condivisione protetta da password, l’autenticazione a due fattori e l’accesso ai propri file da qualunque dispositivo. In più si ha anche l’opportunità di caricare file fino a 20 GB e ricevere un supporto tempestivo in qualsiasi momento della giornata.

In questi giorni è inoltre possibile beneficiare di un’edizione speciale in omaggio, con sfondi di Star Wars e un tema dedicato alla celebre saga cinematografica per l’app desktop di Internxt. Gli utenti che attiveranno il piano da 10 GB riceveranno in omaggio anche gli adesivi.

Puoi attivare uno dei tre piani a vita su questa pagina del sito ufficiale Internxt. Nel caso il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai sempre la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.