Sconto INSPIEGABILE su eBay per Motorola Moto G54, oggi giù del 28%

Con un’offerta su eBay di questo calibro sull’ottimo Motorola Moto G54 5G è facile dire che si tratti di un best buy assoluto, ed effettivamente è proprio così. Sfruttando l’ottimo sconto immediato del 28%, infatti, il device a marchio Motorola può essere tuo investendo la modica cifra di appena 165€ – include anche la consegna rapida e gratuita.

Al prezzo solitamente tipico dei budget phone Android dell’ultimo periodo, oggi hai a portata di mano una chicca che non dovresti farti scappare; con lo smartphone a marchio Motorola puoi fare tutto ciò che vuoi senza compromessi.

Prendi al volo lo smartphone Motorola Moto G54 5G in super sconto su eBay

Il device monta un bel pannello da 6.5 pollici perfetto per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e un potente processore per avviare in un istante tutte le app che vuoi. Nonostante il prezzo di vendita è presente anche un modem 5G per navigare in rete al massimo della velocità, ma ciò che stupisce è il modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP.

Con uno sconto immediato a due cifre su eBay, hai finalmente a portata di mano la migliore occasione per mettere le mani sull’ottimo mediogamma Motorola a un prezzo davvero conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore con tanto di consegna rapida gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.