SCONTO IMPRESSIONANTE di 33€ per l'Aspirabriciole senza fili. Costa pochissimo!

Dotato di un motore brushless ad alta potenza da 30W, questo dispositivo portatile e senza fili assicura una potente aspirazione su qualsiasi superficie. Le due modalità di aspirazione, 10Kpa e 15Kpa, consentono di affrontare diversi livelli di sporco. La modalità più leggera, 10Kpa, è ideale per la pulizia quotidiana, mentre la modalità più potente, 15Kpa, è efficace nella rimozione di sporco più corposo.

La batteria da 2000mAh garantisce un tempo di lavoro considerevole, fino a 25 minuti, con una ricarica completa in soli 3 ore. Questa autonomia permette di gestire efficacemente le pulizie senza interruzioni frequenti. La sicurezza dell’utente è una priorità, e l’aspirabriciole Baseus ha superato le certificazioni CE, ROHS, MSDS e UL. La presenza di una luce LED facilita la pulizia in aree buie o poco illuminate, assicurando una pulizia accurata in ogni angolo.

Grazie ai suoi accessori inclusi, l’aspirabriciole Baseus si dimostra estremamente versatile. La bocchetta a spazzola 2 in 1 è perfetta per pulire tappeti, divani, sedili dell’auto e altre superfici, mentre la bocchetta a fessura è ideale per raggiungere angoli stretti e fessure. La bocchetta dedicata ai peli di animali domestici è progettata per eliminare i peli indesiderati da tappeti, divani e altre superfici, rendendo questo dispositivo adatto a qualsiasi situazione di pulizia.

Un aspirabriciole può rivelarsi un accessorio utilissimo, specialmente se avete bambini in casa o animali che adorano il divano! Non perdere l’opportunità di acquistarlo a soli 26,99€ invece di 59,99€. Ricorda di cliccare su entrambi i coupon prima dell’acquisto!