Sconto FOLLE su questa Smart TV Hisense: 40% di SCONTO!

La tua piccola TV di vecchia generazione non ti permette di vedere film e serie TV nella risoluzione che vorresti? Fai un regalo a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici: porta a casa la Smart TV Hisense da 43″ in sconto del 40% su Amazon e goditi un’inverno a prova di 4K!

Si tratta di un’occasione degna degli sconti del Prime Day o del Black Friday, praticamente irripetibile per i prossimi mesi. A un prezzo di appena 329,00€ invece di 549,00€, avrete l’opportunità di portare a casa un prodotto di ottima fascia. Una proposta che vi consigliamo di acciuffare al volo, fintanto che ci sono unità a disposizione sullo store!

Prezzo IRRIPETIBILE per questa Smart TV Hisense 4K

La Smart TV Hisense QLED 4K è un televisore straordinario che offre un’esperienza visiva senza precedenti a un prezzo davvero incredibile. Con una risoluzione di 3840×2160 e un avanzato pannello VA, questo articolo trasforma ogni film, serie, match sportivo in un momento mozzafiato, da condividere con la tua famiglia. Una caratteristica da non sottovalutare, proprio ora che ci troviamo in pieno inverno e sei spesso in casa!

Il design sottile, inoltre, è una vera rivoluzione estetica, con cornici ridotte al minimo per permettere alle immagini di spiccare e concentrare tutta la tua attenzione sul contenuto. Da menzionare anche la praticità dei controlli vocali con Alexa e Google Assistant: il televisore si collega in modo impeccabile al Wi-Fi integrato e ti permette di cercare qualsiasi contenuto con semplici comandi vocali, in pochissimi secondi.

L’audio non è da meno! Con un potente sistema da 14W DTS Virtual:X che offre un suono avvolgente e di alta qualità, ti sembrerà di essere sempre al centro della scena, am comodamente da casa tua. La funzionalità Bluetooth, inoltre, aggiunge un tocco di versatilità, consentendoti di godere della tua musica preferita in modalità wireless. Per questo, ti consigliamo di acquistare e portare a casa questo gioiello delle Smart TV, a un prezzo degno del Black Friday!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.