SCONTO ASSURDO su Amazon per questo smartwatch con microfono (19€)

È da tempo che desideri avere al polso un orologio smart che non solo ti permetta di monitorare il tuo stato di salute ma di rispondere anche le chiamate? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 19,99 euro, invece che 89,99 euro.

Non ci sono errori di scrittura, ti assicuro che è tutto vero. Grazie a uno sconto incredibile del 78% oggi avrai un risparmio di ben 70 euro sul totale. Che sia allora un errore di prezzo? Se lo è dovrai fare ancora più veloce perché a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un baleno.

Smartwatch con microfono per le chiamate

Tra le tantissime funzionalità di questo bellissimo smartwatch spicca sicuramente il microfono e l’altoparlante interno che ti permettono di effettuare e rispondere alle chiamate. Tutto direttamente dal polso semplicemente collegandolo in modalità Bluetooth al tuo smartphone. E poi ha un ottimo display touch da 1,85 pollici perfettamente visibile.

Oltre alle applicazioni già integrate potrai scaricarne diverse in base alle tue esigenze. Potrai monitorare il tuo stato di salute sia mentre fai sport che mentre svolgi le attività quotidiane. Ha una batteria bella grande in grado di durare dai 3 ai 6 giorni con una singola ricarica in base all’utilizzo. E lo puoi collegare ai dispositivi Android e iOS.

Che stai aspettando dunque? Come ti dicevo il prezzo è troppo allettante per durare. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 19,99 euro, invece che 89,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo potresti ricevere addirittura già oggi entro le 22:00, o al più tardi domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.